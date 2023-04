Inscrições para a 20ª Mostra do Filme Livre estão abertas

Após três anos sem acontecer presencialmente, a Mostra do Filme Livre volta a acontecer no Rio de Janeiro em setembro, com homenagens, debates, muitas sessões e premiações em R$10 mil em dinheiro. As inscrições seguem até 31 de maio pelo site www.mostralivre.com.

A MFL 2023 será dedicada a quatro pessoas incríveis que deixaram o plano terreno nos últimos anos: Maurice Capovilla, Nilson Primitivo, Clóvis Molinari e Ely Marques, todos participantes de várias MFLs, seja com sessões de seus filmes, em debates ou apresentando sessões.

A mostra regular vai exibir cerca de 200 filmes de todos os gêneros, formatos, durações e feitos em qualquer época, e a produção recebe todos os tipos de projetos do audiovisual. O mote curatorial da MFL é selecionar filmes que fujam do lugar comum narrativo e/ou estético, ou seja, filmes que ousem em sua forma, seu conteúdo ou no seu tema.

Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone (22) 99777-3200 ou email mflproducao@gmail.com.