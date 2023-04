Mostra Internacional de Cinema em São Paulo abre inscrições

Estão abertas as inscrições de filmes que tenham interesse em participar das seções Competição Novos Diretores, Perspectiva Internacional e Mostra Brasil, da 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que será realizada presencialmente em salas de cinema da cidade, no período de 19 de outubro a 1º de novembro. O regulamento para inscrições está disponível no site, onde também está a campanha Patronos da Mostra, com três modalidades de planos que contemplam várias contrapartidas. O programa, criado pelo grupo Amigos da Mostra, com o intuito de fortalecer a importância do evento para o setor, teve 100% de adesão do mercado audiovisual na edição anterior.