Filme do interior de São Paulo estreia no Zlin Film Festival, na República Tcheca

O documentário “As Quatro Estações da Juventude”, longa de estreia do diretor Essi Rafael, percorrerá um circuito de festivais internacionais antes de chegar às salas de cinema no Brasil. O lançamento mundial aconteceu no último dia 5, no Zlin Film Festival, na República Tcheca. O evento tcheco é um dos maiores e mais antigos do mundo sobre filmes com o tema Infância e Juventude.

Depois o filme segue viagem para a Filadélfia para concorrer aos principais prêmios do Philadelphia Latino Arts & Film Festival (PHLAFF), evento que historicamente dá destaque para a cinematografia latino-americana nos EUA. A première acontece em 22 de junho.

Entre 30 de julho e 6 de agosto, o documentário participa do Festival Internacional de Nuevo Cine Independiente, no Uruguai. Entre 5 e 15 setembro, será exibido em Vancouver, no Canadá, na 22ª edição do Vancouver Latin American Film Festival. Nele, Essi concorre ao prêmio da categoria Novos Diretores.

Em março do ano passado, o longa ganhou o prêmio WIP Puerto Lab para filmes em finalização no Festival Internacional de Cinema de Cartagena (FICCI), na Colômbia. Tradicional, o festival é o evento mais antigo do gênero na América Latina.

“As Quatro Estações da Juventude” conta a história de jovens universitários da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) ao longo de dez anos, do trote aos questionamentos sobre a formação que cada um escolheu para si.

Pelo fato de o arco narrativo usar uma década como referência, o espectador testemunha diversas transformações nos personagens, que vão da alegria por ingressarem na universidade ao medo e desesperança diante de um mercado de trabalho inflexível.

O roteiro se apega na vida dos estudantes, mas também joga luz para o contexto ao qual ela acontece. Implementação de cotas sociais e raciais, retração de investimento público na educação, Covid-19, risco de paralisação da UFSCar, todos estes temas perpassam a narrativa de alguma forma.

A estreia em território nacional está prevista para início de 2025. Estão sendo planejadas sessões pelo interior e cidade de São Paulo, tanto em salas de cinema convencionais como em cineclubes e casas de cultura.

O lançamento no Brasil de “As Quatro Estações da Juventude” faz parte do projeto Núcleo de Distribuição Cinema do Interior. Com coordenação geral do produtor Lucas Pelegrino, ele prevê a exibição em salas de cinema tradicionais e alternativas de filmes 100% realizados no interior de São Paulo. Os longas trabalham com temáticas plurais que trazem a singularidade das suas regiões específicas de produção.