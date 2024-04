Cinemateca Brasileira disponibiliza coleção sobre cinemas antigos para acesso gratuito online

Foto © Acervo Cinemateca Brasileira

A Cinemateca Brasileira está disponibilizando parte de sua coleção de folhetos de cinemas antigos no Banco de Conteúdos Culturais (BCC), para acesso público e gratuito na internet. Foram recuperados, digitalizados e catalogados 1.500 documentos, além de 55 edições de periódicos nacionais de cinema. Os materiais estarão disponíveis a partir do dia 17 de abril.

A ação faz parte do Programa de Digitalização e Difusão de Coleções Bibliográficas, com recursos do ProAC Editais (27/2022), por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

Os documentos são importantes registros históricos dos cinemas de rua e da cinematografia no país. A seleção reúne folhetos de programação, convites de inauguração e panfletos promocionais, datando desde 1909 até o final da década de 1970, de diferentes cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Diamantina (MG) e Porto Alegre.

Há materiais de salas que foram referência no circuito exibidor, como o Cine Metro, o qual funcionou de 1938 até 1997 na Cinelândia Paulistana; o Cine Nikkatsu, um dos principais cinemas dedicados a filmes japoneses no bairro da Liberdade, em São Paulo; e folhetos da Salas do Grupo Severiano Ribeiro (Atlântida Cinematográfica), que tiveram por décadas expressiva atuação em todo o país.

Foram ainda processados para acesso público importantes periódicos de cinema – Fan Magazine (1938-1939); O Exibidor (1957-1966); Foco (1951); Biblioteca Film (1925-1926); O Filme (1933); Frou-Frou (1923-1924); e Boletim do Sindicato dos Técnicos de Cinema (1939).

A digitalização desses documentos contempla um extenso e complexo trabalho, envolvendo a conservação preventiva e corretiva de materiais, pesquisa e catalogação, conduzido pela equipe de conservadores e documentalistas do Centro de Documentação e Pesquisa Paulo Emílio Sales Gomes, da Cinemateca Brasileira.

Além de permitir a disponibilização pública desses ricos materiais documentais, o projeto possibilitou à Cinemateca Brasileira uma expressiva atualização técnica do parque de digitalização, que permitirá, nos próximos anos, a continuidade da ação sobre outras importantes coleções do acervo que são fontes singulares para a conhecimento da história de nosso audiovisual.

Esses materiais se juntam, agora, a outros 97 mil conteúdos do acervo da Cinemateca Brasileira que estão digitalizados e disponíveis gratuitamente no Banco de Conteúdos Culturais.

Criado em 2009, o BCC é uma iniciativa da Cinemateca Brasileira e da Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC) sobre o audiovisual com o objetivo de democratizar e ampliar o acesso do público ao acervo da instituição. Além de documentos, na plataforma online, é possível ver fotografias, revistas e cartazes, e assistir a filmes e telenovelas.

A coleção digitalizada no âmbito do Programa de Digitalização e Difusão de Coleções Bibliográficas vai estar disponível, a partir de 17 de abril, pelo site bcc.cinemateca.org.br.