Curta Jovem recebe inscrições para oficinas gratuitas de cinema

Foto © Acervo Ideia Coletiva

Uma câmera ou um celular nas mãos, uma ideia na cabeça e um roteiro no papel. Essas são algumas das etapas de uma produção audiovisual, que serão contempladas nas oficinas de cinema do Projeto Curta Jovem, que será realizado em São Paulo, entre os dias 12 de setembro e 14 de novembro. O curso é voltado para jovens de 13 a 18 anos, que já podem se inscrever pela página www.projetocurtajovem.blogspot.com, até 8 de setembro.

Um dos principais objetivos do Curta Jovem é fazer com que os jovens tenham contato com todas as etapas de uma produção audiovisual, para que possam colocar todas elas em prática. Eles mesmos fazem o roteiro, atuam, dirigem, gravam e editam. Mariana Atauri Maurer, produtora e coordenadora pedagógica do projeto, explica que, para isso, as oficinas trazem professores que atuam no audiovisual e acumulam uma larga experiência no interior do estado, especificamente em Campinas, ajudando na formação profissional desses jovens. “A prática do fazer artístico desenvolve uma série de habilidades e competências, que podem ser utilizadas nas carreiras futuras dos participantes, sigam eles pelo caminho do audiovisual ou não”, reforça Mariana.

O Projeto Curta Jovem será realizado na cidade de São Paulo, nas dependências do Projeto Viver, na Vila Sônia. As oficinas acontecem sempre às terças-feiras, das 13h30 às 17h30. O projeto é uma iniciativa do Instituto ideia Coletiva, realizado via Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, ProAC ICMS, e recebe o patrocínio da AirLiquid.