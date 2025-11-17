Cine PE abre inscrições para as mostras competitivas de sua 30ª edição

O Cine PE – Festival do Audiovisual chega ao seu 30º aniversário e, para marcar essa edição histórica, abriu, de 17 de novembro a 31 de dezembro, as inscrições para as mostras competitivas de curtas e longas-metragens. A programação oficial do evento será realizada de 1º a 7 de junho de 2026, no Recife.

Ao longo de três décadas, o Cine PE vem contribuindo para revelar novos talentos, projetar obras nacionais e manter o circuito do audiovisual pulsante no país. A cada ano, o festival reafirma sua vocação plural e sua relevância cultural, reunindo públicos, realizadores, críticos e profissionais do setor para uma semana dedicada ao cinema brasileiro em sua diversidade de formatos, narrativas e expressões.

As inscrições estão abertas para as três mostras competitivas: Mostra de Curtas Pernambucanos, Mostra de Curtas Nacionais e Mostra de Longas Brasileiros, contemplando as categorias ficção, animação e documentário. Os curtas devem ter até 22 minutos, incluindo créditos, enquanto os longas precisam ter mais de 70 minutos. Podem se inscrever produções brasileiras ou coproduções internacionais, desde que atendam às exigências de exibição em formato digital.

Um dos pontos de destaque deste ano é o fortalecimento dos critérios de acessibilidade: todos os filmes selecionados, curtas e longas, devem apresentar legendagem descritiva em português para pessoas surdas e ensurdecidas e audiodescrição, conforme determina a Instrução Normativa nº 116/2014 da ANCINE, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e orientações do Ministério Público de Pernambuco para eventos audiovisuais no Estado. A exigência reforça o compromisso do Cine PE com a democratização do acesso ao cinema e com a participação plena de todos os públicos.

O processo seletivo será realizado por uma curadoria especializada, que avaliará os filmes inscritos considerando critérios como qualidade técnica e artística, trajetória da produtora ou do diretor, ineditismo e adequação ao perfil do público do festival. A seleção poderá ocorrer por meio de escolha direta ou convite, especialmente no caso dos longas-metragens, levando em conta também a diversidade da programação e as tendências de preferência do público identificadas por pesquisas de opinião encomendadas pela direção do festival.

Como tradicionalmente acontece, os filmes selecionados concorrerão ao Troféu Calunga, símbolo máximo da premiação do Cine PE. O envio dos filmes deve ser feito por link privado no ato da inscrição, e os selecionados serão posteriormente solicitados a entregar os materiais de exibição em DCP sem KDM ou em arquivo ProRes HQ 422, seguindo todas as especificações técnicas determinadas pelo festival. Os testes de exibição ocorrerão no Recife e exigem a presença de um representante de cada filme.

A programação completa, o regulamento detalhado e os formulários de inscrição estão disponíveis no site oficial do festival, festivalcinepe.com.br/inscricao2026.