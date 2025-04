XVI Festival de Cinema da Fronteira anuncia filmes premiados

Foto: Vencedores do 16º Festival da Fronteira © Anderson Coka

O Festival Internacional de Cinema da Fronteira anunciou, na noite deste domingo, 27 de abril, os vencedores de sua 16ª edição realizada em Bagé (RS). Os homenageados deste ano foram os cineastas Ana Luiza Azevedo e Giba Assis Brasil. A cerimônia de premiação aconteceu no Centro Histórico Vila de Santa Thereza. A programação agora continua em Livramento (RS) e Rivera (Uruguai), nos dias 29 e 30 de abril, com a projeção especial de longas e a mostra competitiva de curtas de animação.

“A Queda do Céu” (SP) foi o grande vencedor da noite. A produção levou melhor filme, montagem e menção honrosa da crítica para seu trabalho de som da Mostra Internacional de Longas. “Tijolo por tijolo” (PE) recebeu melhor atuação, melhor filme da crítica e um prêmio oferecido pelo Festival de Cartagena. “Por tu Bien” (Argentina) ganhou direção de arte e júri popular. Tyrell Spencer conquistou melhor direção por “O Maior Espetáculo da Pampa” (RS), enquanto Bruno D. Ruiz ganhou melhor fotografia por “El Turbio” (Argentina). Já “Bicho Monstro” (RS) levou prêmio de roteiro e “Brasiliana: o Musical Negro que Apresentou o Brasil ao Mundo” (RJ) ganhou menção honrosa.

A Mostra Internacional de Curtas premiou como melhor filme “Você” (RJ), de Elisa Bessa, que também ganhou o Prêmio Edt. de montagem. Ana Gutiérrez Salgado levou melhor direção por “Lolo” (México). Álvaro Rosa Costa conquistou melhor atuação por “A Um Gole da Eternidade” (RS). O filme também ganhou melhor filme pelo júri popular. “Emerenciana” (PR) levou menção honrosa.

Já o IV Mercado Sur Frontera WIP LAB, voltado para projetos em desenvolvimento e finalização, entregou o Prêmio Punctum Sales (WIP) para “London/Nós a Sós” (RS), o Prêmio Edt. (WIP) para “Navio do Sertão” (PB), o Prêmio Destaque – Tutores (Desenvolvimento) para “Bernal” (Argentina) e “Cortejo dos Mortos” (SC). O Prêmio FRAPA (Desenvolvimento) foi concedido a “Enquanto Eu me Lembro” (RS).

A programação de Sant’Ana do Livramento e Rivera começa na terça (29), às 15h, no Auditório da Unipampa com a Mostra de Curtas-Metragens de Animação. O mesmo local sedia às 17h, sessão de “Antes que o Mundo Acabe”, de Ana Luiza Azevedo. Às 19h, será exibido o longa “A Metade de Nós”, de Flavio Botelho. A quarta-feira (30), inicia às 15h, em Rivera, na UTEC com a reprise dos curtas de animação. À noite, 19h30, o Teatro Municipal de Rivera apresenta sessão especial do documentário “Amigo Lindo del Alma”, de Daniel Charlone.