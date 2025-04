Coprodução Brasil-Uruguai “A Procura de Martina” vence o Festival Internacional de Cinema do Uruguai

“A Procura de Martina” foi eleito o Melhor Filme do 43º Festival Internacional de Cinema do Uruguai, segundo o voto popular. Dirigido por Márcia Faria e protagonizado pela argentina Mercedes Morán (“Diários de Motocicleta”), ao lado das atrizes Carla Ribas e Luciana Paes, o filme traz o drama das Avós da Praça de Maio, mulheres que há quatro décadas buscam seus netos nascidos em cativeiro ou sequestrados durante a Ditadura Militar da Argentina. Distribuído pela Bretz Filmes, o longa chega ao circuito comercial brasileiro no dia 5 de junho.

Em 2024, “A Procura de Martina” ganhou também o prêmio de Melhor Filme na competição latino-americana do prestigioso 39ª Festival de Mar de Plata, na Argentina, após fazer sua estreia mundial no Festival do Rio, dentro da Première Brasil: Novos Rumos. Ainda no ano passado, o filme passou também pela 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

“A Procura de Martina” é uma coprodução Brasil-Uruguai, com participação das brasileiras Kromaki e Ipanema Filmes, e as uruguaias Básico e Criatura.