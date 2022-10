Visão Geral Da Melbet Brasil: Como Começar Com as Apostas Esportivas

Melbet é um site de apostas relativamente jovem, que abriu suas portas em 2012 (no Brasil em 2020). Após mais de 10 anos no mercado de apostas, a empresa exibe um extenso portfólio de opções de apostas para todos os principais eventos esportivos, como futebol, vôlei, tênis e outras formas. Apostas em reais, transmissão ao vivo, retiradas e apostas em aplicativos móveis são algumas das características das quais você pode tirar proveito. A Melbet melbets.com.br apostas também oferece bônus que são relevantes para os jogadores novos e existentes. Você saberá mais sobre isso em breve em nossa revisão.

Data de fundação

2012

Empresa de gestão

Tutkia LTD.

Endereço da sede

Chipre Nicosia 2038 Aristofanous, 219, Corte de Mauros 140

Licença

Curaçao 8048/JAZ

Serviços

Apostas esportivas, apostas ao vivo, esportes virtuais, ciberesporte, cassino

Sistemas de pagamento

Banco do Brasil, Caixa, Santander, Itau, Bradesco, Inovapay Wallet, Visa, MasterCard, Jeton Wallet, QIWI, Webmoney, Perfect Money, Sticpay, Pay4Fun, Skrill, MuchBetter, ecoPayz, Payeer, Neteller, AstroPay, Bank Transfer, Crypto



Atendimento ao cliente

+442038077601, e-mail info-pt@melbet.org, chat ao vivo no site ou aplicativo

Benefícios do Melbet:

Transações monetárias em reais brasileiros.

Uma ampla gama de eventos esportivos.

Uma equipe de apoio competente.

Uma seção especial com estatísticas.

Um aplicativo móvel rápido.

Uma marca de confiança com uma história.

Promoções em andamento para os jogadores.

Sala de bate-papo on-line 24 horas.

Altas probabilidades.

Breve Descrição Do Melbet

O site da Melbet com seu esquema de cores branco, preto e amarelo parece apresentável. As cores apresentadas são sutis, de modo que todo o site é agradável aos olhos. Embora a maior parte do texto não esteja em negrito, ele ainda parece limpo e arrumado.

Na página inicial, você verá vários slides mostrando as características do site. Isto é uma vantagem porque permite aos jogadores navegar através das muitas características do site de forma rápida e conveniente. Abaixo dos slides estão os eventos esportivos ao vivo que estão ocorrendo atualmente e cada evento tem informações atualizadas. À esquerda estão os ‘Favoritos’, ‘Live streams’ e ‘Upcoming eventos’ e à direita os detalhes dos melhores cupons e promoções disponíveis em seu site.

Registro E Verificação Da Conta

Criar uma conta na Melbet é muito fácil. O processo de registro no site é curto e muito fácil. Siga as instruções para saber como se registrar corretamente:

Ir para o site da Melbet. Clique no botão “Register” ao lado do botão “Login” localizado na seção de login. Você será redirecionado para a página de registro onde lhe serão oferecidas quatro maneiras de criar uma conta. Estes métodos podem ser encontrados nas guias “Um clique”, “Por número de telefone”, “Por e-mail” e “Via rede social”. Selecione seu método de registro preferido, preencha suas informações e confirme-o.

Favor notar que há um processo de verificação que ocorre após o seu registro. Mesmo que você tenha criado uma conta com sucesso, você precisa verificá-la, pois a Melbet Brasil exige muito e você não pode retirar seus ganhos se não tiver verificado sua conta. Isto é necessário para verificar sua identidade a fim de retirar seus ganhos. Para verificar sua conta, carregue um dos seguintes documentos:

Passaporte estrangeiro.

Comprovante de residência.

Carteira de motorista.

Caso você esqueça sua senha, você pode recuperá-la rapidamente indo para a seção ‘Login’ do site no canto superior direito da página inicial e clicando em ‘Esqueceu sua senha? Uma vez selecionada esta opção, você será redirecionado para uma página de recuperação de senha onde poderá escolher recuperar sua senha por número de telefone ou e-mail. Depois clique em “Criar nova senha” e siga as breves instruções.

Bônus de Boas-Vindas Melbet

A Melbet aposta tem um generoso bônus de boas-vindas para os recém-chegados que criaram uma nova conta. A todos os jogadores desta categoria pode ser garantido um depósito de 100% de até R$1.200 em seu primeiro depósito.

Esta é uma ótima maneira de aumentar seu capital inicial quando você abre uma conta pela primeira vez para explorar mais os mercados em oferta. Entretanto, há pré-requisitos para apostar o bônus. Para retirar o bônus, você deve apostar um mínimo de 5 apostas com chances de 1,4 ou mais (mínimo três eventos). O tempo máximo necessário é de 30 dias.

Como Fazer Uma Aposta

Antes de apresentarmos a você os mercados esportivos, vale a pena observar o procedimento de apostas:

Faça o Melbet login ou no aplicativo sob seus detalhes. Se você não tiver dinheiro em sua conta, certifique-se de reabastecê-lo. Selecione a seção esportiva apropriada, depois o torneio ou evento. Preencha o cupom de jogo com uma previsão para uma ou mais partidas. Digite o valor da aposta e confirme sua ação pressionando OK.

Mercados de Apostas Esportivas

Melbet oferece mais de 35 esportes diferentes de todo o mundo, e você tem total liberdade para apostar nestes esportes o quanto quiser. Você também pode escolher entre ligas e competições esportivas menores e maiores. Lista completa:

Futebol.

Tênis.

Basquetebol.

Hóquei no gelo.

Voleibol.

Tênis de mesa.

Críquete.

Esportes.

Regras australianas.

Badminton.

Hóquei em Bolas.

Beisebol.

Futebol de praia.

Hóquei de campo.

Floorball.

Futsal.

Golfe.

Corrida de galgo.

Handebol.

Corrida de cavalos.

Kabaddi.

Keirin.

Motocicletas.

Padel.

Rugby.

Snooker.

Trotando.

Polo aquático.

Deve ser feita uma menção especial às apostas ao vivo e pré partidas. Vamos começar com o fato de que a seção de apostas ao vivo na Melbet Brasil está dividida em Categorias ao vivo e Multi-LIVE. A opção Live é a versão padrão do recurso de apostas ao vivo. A opção Multi-LIVE, por outro lado, é uma característica única ao contrário de qualquer outro site de apostas. Uma página Multi-LIVE lhe dá a possibilidade de criar sua própria página de apostas ao vivo ao adicionar 4 eventos esportivos online ao mesmo tempo. Em Apostas ao Vivo você pode apostar em uma ampla gama de esportes. Aqui está a lista completa:

Futebol.

Tênis.

Basquetebol.

Hóquei no gelo.

Voleibol.

Tênis de mesa.

Corrida de cavalos.

Críquete.

Corrida de galgo.

O bom desta escolha de eventos para apostas ao vivo é que estes eventos são bastante procurados pela maioria dos apostadores brasileiros.

A Melbet também não esqueceu os fãs de jogos de computador. A empresa faz apostas em Counter-Strike GO, Starcraft II, Dota 2, FIFA, PES, Rainbow Six, Liga das Lendas, Valorant, Rei da Glória e dezenas de outros jogos. Com certeza haverá muito para você escolher!

O melbet é notável por suas probabilidades bastante altas. Aqui se tem o cuidado de garantir que não apenas um ou dois mercados esportivos tenham probabilidades competitivas. O feedback dos jogadores brasileiros indica diretamente que as apostas aqui serão lucrativas.

Cassino Melbet

Além de uma excelente cartilha esportiva, Melbet também oferece uma rica seção de cassino com caça-níqueis e jogos de dealers ao vivo de vários fornecedores. Cada jogo está disponível em uma versão demo, para que você possa experimentá-lo antes de apostar dinheiro real em dinheiro real.

Slots on-line, pôquer, roleta, blackjack, bacará, bingo e keno estão disponíveis no site ou no aplicativo. Mas Melbet presta mais atenção à seção de cassino ao vivo. A página do cassino ao vivo contém vários eventos de cassino ao vivo dos quais os jogadores podem participar. Alguns desses eventos são o Casino Grand Virginia, Pragmatic Play, Evolution Gaming, Lucky Streak, Asia Gaming, Vivo Gaming e Live Slots. Estes eventos de apostas ao vivo em cassinos podem ser acessados via streaming ao vivo, permitindo que você interaja com outros jogadores do mundo inteiro a partir do conforto de sua própria casa.

A seção Slots do site pode ser encontrada sob a guia “Mais”. Na página Slots, você será saudado por uma extensa coleção de máquinas caça-níqueis de vários tipos. No entanto, no lado esquerdo da página você verá uma lista de todas as categorias de jogos de cassino, do pôquer ao keno. Há também uma lista de favoritos onde você pode ver alguns dos mais populares jogos de cassino. Alternativamente, você pode usar a caixa de busca para encontrar jogos de cassino específicos que você gostaria de jogar.

A seção de jogos de TV está sob a guia Gambling. A página de Jogos de TV tem duas categorias: TVBET e BETGAMES TV. Nesta seção você pode transmitir ao vivo jogos de cassino onde você pode assistir e apostar ao mesmo tempo. Isto é muito semelhante a como funciona o recurso de apostas esportivas ao vivo.

Aplicação Móvel Melbet

Com o aplicativo móvel Melbet aposta você tem a possibilidade de jogar e fazer apostas mesmo que esteja longe de seu computador. Entretanto, tanto a versão Android quanto a versão iOS não podem ser baixadas diretamente da loja de aplicativos online. Os arquivos apk relevantes devem ser baixados da página de download do aplicativo no site.

O aplicativo móvel da Melbet é altamente responsivo e otimizado para uso a partir de smartphones ou tablets de todos os tamanhos. Além disso, não abranda e é rápido, desde que você tenha uma boa conexão com a Internet. Mas o mais importante, você encontrará aqui toda a funcionalidade de apostas de que precisa, assim como quando você joga no site.

Sistemas de Pagamento Melbet

Os serviços da Melbet vêm com uma longa lista de métodos de pagamento tanto para depósitos quanto para saques. A lista completa dos serviços disponíveis no Melbet:

Pix.

Monero.

Jeton.

Dinheiro Perfeito.

SticPay.

AirTM.

Skrill.

Neteller.

Muchbetter.

EcoPayz.

O valor mínimo do depósito é de 10 reais brasileiros. Moedas criptográficas como Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Dash e Ethereum também estarão disponíveis para todos os jogadores.

Serviço de Atendimento AO Cliente Melbet

Se suas perguntas não forem respondidas nas FAQs, você pode entrar em contato com o suporte da Melbet para relatar seu problema. Para isso, utilize os dados de contato:

Email: info-pt@melbet.org

Linha direta: +442038077601.

Bate-papo on-line: 24/7.

Conclusão

Melbet é um dos recém-chegados na indústria de apostas. Desde sua fundação em 2012, conseguiu ganhar popularidade entre os fãs do esporte, inclusive no Brasil. A marca oferece uma ampla gama de eventos esportivos e mercados, bem como chances surpreendentes que atraem fãs de todo o mundo. Vários métodos de pagamento em reais brasileiros estão disponíveis aqui, tornando-a uma plataforma muito lucrativa para os jogadores locais. O que diferencia o Melbet apostas é as características exclusivas Live e MULTILive disponíveis aqui. Os prós da Melbet são realmente muitos, mas é melhor ir ao site e ver por si mesmo.