No dia 27 de abril, a partir das 15h45, o Canal Brasil transmite, ao vivo, a 12ª edição do Premios Platino del Cine Iberoamericano, diretamente do Palácio Municipal de Congressos de Madrid (IFEMA), na Espanha. A apresentação será de Simone Zuccolotto, com cobertura ao vivo da repórter Maria Clara Senra, direto do tapete vermelho, com comentários de Luiz Zanin e tradução simultânea de Clarisse Campelo.

Este ano, o Brasil bateu recorde de indicações, com 12. O longa “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, concorre em três categorias, enquanto a minissérie “Senna”, de Vicente Amorim e Julia Rezende, disputa em quatro.

A cerimônia reconhece e dá voz à produção audiovisual ibero-americana de 23 países falantes da língua hispânica, além de Brasil e Portugal. Nesta edição, o campeão de indicações foi o suspense espanhol “La Infiltrada” (2024), de Arantxa Echevarría, com 11. Entre as séries e minisséries, “Cem Anos de Solidão” (2024), de Laura Mora e Alex Garcia Lopez, recebeu oito.

Entre as produções brasileiras indicadas, o sucesso “Ainda Estou Aqui” está na disputa para Melhor Filme Ibero-americano, Melhor Direção para Walter Salles e Melhor Atriz para Fernanda Torres. “Arca de Noé”, de Alois Di Leo e Sergio Machado, e “Dalia e o Livro Vermelho”, de David Bisbano – uma coprodução entre Argentina, Brasil (produtora Cinefilm), Colômbia, Equador, Espanha e Peru –, concorrem na categoria de Melhor Filme de Animação. A série “Cidade de Deus: A Luta Não Para”, de Aly Muritiba, disputa as categorias de Melhor Minissérie ou Série Ibero-americana, Melhor Ator de Minissérie ou Série (Alexandre Rodrigues) e Melhor Atriz de Minissérie ou Série (Andréia Horta), além da minissérie “Senna” que se destaca com quatro indicações: Melhor Minissérie ou Série Ibero-americana, Melhor Ator de Minissérie ou Série (Gabriel Leone), Melhor Ator Coadjuvante de Minissérie ou Série (Hugo Bonemer) e Melhor Criador de Minissérie ou Série (Vicente Amorim, Fernando Coimbra, Luiz Bolognesi e Patrícia Andrade).