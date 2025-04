TV Cultura estreia documentário apresentado pelo ator Marcos Palmeira

Foto © Aline Branca

O documentário “A Era dos Humanos” estreia na TV Cultura, no dia 27 de abril, às 22h, mês em que se celebra o Dia Mundial do Planeta Terra (22 de abril).

Apresentado pelo ator Marcos Palmeira, o filme é uma produção do Grupo Storm com direção de Iara Cardoso. O longa documental leva o público a uma viagem cinematográfica pelos biomas brasileiros, explorando como nossos pensamentos, intuições, emoções e sentidos impactam o meio ambiente e se relacionam com as mudanças climáticas. A produção conta com a participação de cientistas e personalidades como Carlos Nobre, Thelma Krug, Miguel Nicolelis e Luciano Huck.

O enredo é guiado por Marcos Palmeira em uma expedição que explora o ar dos intensos rios voadores da Amazônia (Manaus), o fogo devastador do Pantanal (Corumbá), onde grandes incêndios deixam suas marcas, a água do incrível banco de Abrolhos, na Bahia, e a terra dos imponentes cânions em Santa Catarina (Itaimbezinho) e no Rio Grande do Sul (Cambará do Sul). Lançado em 2023 pelo Globoplay e internacionalmente pelo Amazon Prime Video, o documentário já acumula 23 indicações e prêmios em festivais de cinema nacionais e internacionais.

Com cenários paradisíacos que abrangem diversos biomas e representam os elementos da natureza, a produção apresenta a história de um paraquedista, um brigadista, um mergulhador e uma desbravadora da floresta amazônica, revelando a interdependência entre a vida humana e as condições locais da natureza.

Uma das inspirações por trás do documentário é a teoria do caos, desenvolvida pelo meteorologista Edward Lorenz. Esse conceito explora como ações humanas sutis podem provocar impactos imensos e inesperados.