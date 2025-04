Festival de Cinema Brasileiro de Paris homenageia Dira Paes e exibe 35 longas

Foto: “Pasárgada”, estrelado e dirigido por Dira Paes

A 27ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris acontece entre 29 de abril e 6 de maio, no tradicional cinema de rua L’Arlequin, no bairro Saint-Germain-des-Près, na capital francesa. Realizado pela Jangada, com curadoria de Katia Adler, o evento terá como grande homenageada a atriz e diretora Dira Paes, que estará na França para receber o Troféu Jangada. Ao longo de oito dias, serão exibidos 35 longas-metragens, incluindo cinco filmes que marcaram os 40 anos de carreira de Dira Paes. A seleção de filmes também apresentará o vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, e o sucesso de bilheteria “O Auto da Compadecida 2″, de Flávia Lacerda e Guel Arraes, que ultrapassou a marca de 4,4 milhões de espectadores no Brasil.

“Vitória”, dirigido por Andrucha Waddington e estrelado por Fernanda Montenegro, que estreou em 13 de março nos cinemas brasileiros, foi escolhido como o filme de abertura do festival, e dará início à programação de 2025. Ainda inédito e com estreia marcada para 1º de maio no Brasil, o aguardado “Homem com H”, de Esmir Filho, encerrará o evento no dia 6 de maio. Estrelado por Jesuíta Barbosa, o filme narra a história de um dos maiores artistas brasileiros: o cantor Ney Matogrosso.

O Festival de Cinema Brasileiro de Paris exibe uma seleção das melhores produções do cinema brasileiro, entre ficções e documentários, e reúne anualmente mais de cinco mil pessoas para celebrar o audiovisual brasileiro na capital francesa. Neste ano, as 35 produções serão divididas em seis mostras: Competitiva, Hors-Concours, Documentários, Homenagem a Dira Paes, Programação Gramado, Sessão Escolar, além da sessão em homenagem ao jornalista RKK – Rémy Kolpa Kopoul. Os ingressos custam entre 5€ (tarifa escolar) e 10€ (inteira) para cada sessão. O público também pode adquirir o passe especial do festival de 10 ingressos por 70€.

MOSTRA COMPETITIVA

Na mostra competitiva, nove longa-metragens de ficção concorrem ao Troféu Jangada de Melhor Filme, escolhido pelo público. “Malu”, de Pedro Freire, vencedor do Festival do Rio de 2024; “Um Lobo Entre os Cisnes”, de Marcos Schechtman Helena Varvaki, premiado no Cine Ceará de 2024 (Melhor Ator para Matheus Abreu, Melhor Ator Coadjuvante para Darío Grandinetti e Melhor Direção de Arte); “Mais Pesado é o Céu”, de Petrus Cariry, grande vencedor do 51º Festival de Cinema de Gramado; “A Vilã das Nove”, de Teodoro Poppovic, que integrou as programações de 2024 do Festival do Rio e da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo; “Sobreviventes”, de José Barahona, e “A Mulher que Chora”, de George Walker Torres, ambos exibidos na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo; “Aumenta que é Rock’n’Roll”, de Tomás Portella, vencedor do Prêmio Grande Otelo de Melhor Trilha Sonora em 2024; e “90 Decibéis”, de Fellipe Barbosa, que terá première mundial no festival.

MOSTRA HORS-CONCOURS

A mostra hors-concours apresenta sete longas fora de competição: o aguardado “Vitória”, dirigido por Andrucha Waddington e estrelado por Fernanda Montenegro, que abre o festival; o aclamado “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional; o sucesso de bilheteria “O Auto da Compadecida 2”, de Guel Arraes e Flávia Lacerda, que levou 4,4 milhões de brasileiros ao cinemas com Matheus Nachtergaele e Selton Mello como os icônicos João Grilo e Chicó; “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, exibido na última edição de Cannes; “A Paixão Segundo G.H.” e “Lavoura Arcaica”, ambos dirigidos por Luiz Fernando Carvalho; e “Homem com H”, cinebiografia escrita e dirigida por Esmir Filho que traz Jesuíta Barbosa como o icônico músico Ney Matogrosso, que encerra o festival no dia 6 de maio, apenas cinco dias após estrear nos cinemas brasileiros.

DOCUMENTÁRIOS

A mostra de documentários será composta por sete produções: “Os Afro-Sambas, o Brasil de Baden e Vinicius”, de Emílio Domingos, exibido no Festival do Rio de 2024, que relembra o popular disco lançado por Vinicius de Moraes e Baden Powell em 1966; “Seu Estilo, seu Impacto”, de Luciana Brafman e Ricardo Carioba, que mostra os desafios da indústria da moda em busca da sustentabilidade; “Cazuza, Boas Novas”, de Nilo Romero, com imagens pouco vistas de um dos maiores nomes da música brasileira; “Ijó Dudu, Memórias da Dança Negra na Bahia”, de José Carlos Arandiba “Zebrinha”, denúncia poética narrada pelas vivências e saberes das mestras e mestres pioneiros e protagonistas da dança negra na Bahia; “Máquina do Desejo”, de Lucas Weglinski e Joaquim Castro, que narra a história dos 60 anos do Teatro Oficina; “Kopenawa: Sonhar a Terra-Floresta”, de Marco Altberg e Tainá De Luccas, sobre a vida e luta de Davi Kopenawa Yanomami, líder indígena e xamã do povo Yanomam; e “Alarme Silencioso”, de Ricardo Favilla, que propõe um resgate da autoestima e esperança de pessoas que tentaram suicídio – os dois últimos integraram a programação da edição de 2024 do Festival do Rio.

ESTUDANTES PARISIENSES NA SESSÃO ESCOLAR

Um dos destaques do festival é o engajamento de estudantes do Ensino Médio (Lycée) de diferentes escolas francesas, que anualmente assistem às produções brasileiras e têm contato com alguns dos realizadores dos filmes. Um júri jovem elege o melhor filme.

As sessões escolares, realizadas todas as tardes durante o festival, proporcionam aos jovens uma oportunidade única de contato com o cinema brasileiro, ampliando seus horizontes culturais e incentivando reflexões sobre diversos temas relevantes. Além de fundamentais para a formação de novos públicos e para o intercâmbio cultural entre o Brasil e a França, as sessões fortalecem a relação entre o festival e as escolas e instituições educativas, de modo que contribuem para a democratização do acesso ao cinema e para a valorização da pluralidade cultural.

Os filmes que concorrem ao Troféu Jangada Júri Jovem são “O Auto da Compadecida 2”, de Flávia Lacerda e Guel Arraes; “Aumenta que é Rock’n’Roll, de Tomás Portella; e “Salut, mes Ami.e.s”, de Liliane Mutti. Fora de competição, também será exibido na sessão escolar o aclamado “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles.

MOSTRA HOMENAGEM DIRA PAES

A mostra que celebra os 40 anos de carreira de Dira Paes é a primeira homenagem que a atriz e diretora receberá na Europa e reúne cinco produções que marcaram sua trajetória artística. A seleção de filmes preparada pela diretora e curadora do festival, Kátia Adler, é composta por “Anahy de las Misiones” (1997), de Sérgio Silva; “Órfãos do Eldorado”(2015), de Guilherme Cezar Coelho; “A Floresta das Esmeraldas” (1985), de John Boorman; “Manas” (2024), de Mariana Brennand Fortes; e “Pasárgada” (2024), que marca sua estreia como diretora de um longa-metragem de ficção, também protagonizado por ela. Dira receberá o Troféu Jangada na noite de abertura do evento, 29 de abril.

PROGRAMAÇÃO GRAMADO

A Mostra Gramado será um dia dedicado ao Festival de Cinema de Gramado, o mais tradicional evento audiovisual do Brasil, realizado ininterruptamente há 53 anos na Serra Gaúcha. Serão exibidos “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi, grande vencedor da 52ª edição do festiva em 2024l; “Pasárgada”, de Dira Paes; “Huni Kuï: o Povo Verdadeiro”, de Tatiana Sager e Gabriel Sager Rodrigues; e “Anahy de las Misiones”, de Sérgio Silva. No segundo semestre de 2025, está previsto um dia de cinema francês no 53º Festival de Gramado, em agosto.

SESSÃO EM HOMENAGEM A RKK – RÉMY KOLPA KOPOUL

Os 10 anos do desaparecimento do jornalista e DJ Rémy Kolpa Kopoul será lembrado na programação do festival. Autor de crônicas musicais no jornal Libération, RKK, como era conhecido, era um frequentador assíduo do Festival de Cinema Brasileiro de Paris e foi uma figura essencial para a aproximação cultural entre o Brasil e a França, sendo descrito por Jorge Amado como “o maior embaixador da música brasileira na França” no livro “Navegação de Cabotagem”. Em homenagem à memória de RKK, será exibido o longa-metragem “Aumenta que é Rock’n’Roll”, em uma sessão com a presença da produtora Renata Almeida Magalhães, que o conheceu pessoalmente, reavivando a energia e diversidade musical que marcaram a trajetória de Rémy.

“Aumenta que é Rock’n’Roll” retrata o surgimento do rock nacional na vibrante década de 80, quando o Brasil vivia a euforia da redemocratização política depois de mais de duas décadas de regime militar. A trama narra o surgimento da Rádio Fluminense FM, a “Maldita”, criada em 1982 pelo jornalista Luiz Antonio Mello (Johnny Massaro), com o apoio do amigo Samuel Wainer Filho (George Sauma), que se tornou a primeira rádio brasileira dedicada exclusivamente ao rock, revelando artistas e bandas que marcaram gerações.