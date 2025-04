Festival Imovision apresenta 14 longas europeus em 75 cinemas espalhados por todo país

Que o diálogo com o passado se estabeleça nas futuras edições. Este ano, Bernardini e sua equipe perderam a chance de homenagear o centenário do Wojciech Jerzy Hass (1925-2000), diretor de “Manuscrito de Saragoça”, um dos cult mais festejamos pelos cinéfilos poloneses.

. “Dreams”, de Dag Johan Haugerud (Noruega, 2025, 110 minutos) – O filme escandinavo encerra a trilogia “Sex Love Dreams” do realizador norueguês e chega ao Brasil recomendado pelo Urso de Ouro, que lhe foi outorgado pelo júri do último Festival de Berlim. A Imovision já lançou os dois primeiros filmes de Haugerud. As histórias são independentes, cada filme tem seus próprios personagens e tramas. No laureado “Dreams”, a protagonista, Johanne, registra, num caderno, intensa descoberta erótica. Ela está profundamente atraída por sua professora de francês. A situação se torna complicada quando mãe e avó da personagem têm acesso aos registros. De início, elas ficam horrizadas com os detalhes contidos no caderno. Mas acabarão encantadas com a fina escrita da jovem.

. “A Luz”, de Tom Tykwer (2025, 165 minutos) O diretor germânico está no Brasil e nesse sábado, às 14h, após a exibição do filme, participará de debate com o público paulistano, no Reserva Cultural. Diretor revelado internacionalmente com o eletrizante “Corra, Lola, Corra!” (1998), ele seguiu carreira somando sucessos e fracassos (um destes, “Paraíso”, filmagem de roteiro deixado por Kieslowski). A série “Berlim Babilônia” (2017), que o teve como um de seus criadores e diretores, causou sensação no streaming. A nova aventura de Tykwer, de 59 anos, programada pelo Festival Europeu, dura quase três horas e dialoga, em certa medida, com o “Teorema” de Pasolini. A família Engels, germânica com o parceiro de estudos de Karl Marx, encontra-se em processo de desintegração. Em silêncio, seus integrantes mal se relacionam. Vivem rotina desprovida de afeto. Até que Farrah, uma empregada recém-chegada da Síria, vem trabalhar na casa deles. Misteriosa e enigmática, ela se torna o centro silencioso da casa. Um a um, todos se aproximam dela. Nenhum deles sabe que ela os escolheu.

. “Brincando com Fogo”, dirigido pelas irmãs Delphine e Muriel Colin (2024, 119 minutos) No centro da trama, está Pierre, um pai solteiro de 50 anos, interpretado pelo grande ator Vincent Lindon. Ele vive com seus dois filhos, Louis, o caçula, que está prestes a sair de casa para estudar em Paris. Fus, o mais velho, vive cada vez mais recluso e acaba se envolvendo com grupos de extrema direita. Aliando-se, para profundo desgosto do pai, a forças retrógradas, em tudo opostas aos ideais paternos. A relação de amor e ódio entre os dois se processará, até que uma tragédia chegue para mudar tudo.

. “Entre Nós, o Amor”, de Morgan Simon (2024, 97 minutos) Com a atriz ítalo-francesa Valeria Bruni-Tedeschi e o jovem Félix Lefebvre. O cineasta, que está no Brasil, debaterá seu longa-metragem, nesse domingo, às 17h30, na Reserva Cultural, na Avenida Paulista. O filme, conforme ele relatou em conversa com a imprensa, é uma homenagem à própria mãe. “Muitas mulheres” – refletiu – “pensam que a vida acaba aos 50 anos. Isso não é verdade”. Em seu longa-metragem, Simon acompanha a vida de Nicole, de 52. Ela mora num conjunto habitacional suburbano na companhia de Serge, seu filho de 19. O rapaz não aguenta a convivência com a mãe, desempregada e endividada. Para piorar, ela perde o talão de cheques e o cartão de crédito. Suas rugas se aprofundam. Chega o Natal e algo pode acontecer. E trazer esperanças à angustiada cinquentona.

. “Emmanuelle”, de Audrey Diwan (2025, 107 minutos) Releitura do clássico erótico realizado em 1974. A cineasta debaterá seu filme com o público paulistano, no Reserva Cultural, nesse sábado, após a sessão das 20h45.

. “Misty, A História de Errol Gardner”, de Georges Gachot (2025, 93 minutos)

O cineasta debaterá seu filme com o público paulistano, nesse sábado, às 14h30. Gachot, apaixonado pelo Brasil e sua música, fala português.

DA GRÉCIA

. “Síndrome da Apatia”, de Alexandros Avranas (2024, 93 minutos)

O cinema grego voltou aos festivais internacionais, década e meia atrás, chamando atenção, por seus filmes “esquisitos”. E encontrou em Yorgos Lanthimos, hoje radicado na Inglaterra, sua figura símbolo. Avranas foi um dos seletos integrantes da “Nova Onda Grega”, com seu filme “Miss Violence”, de 2013. Ele está no Brasil, para participar do Festival Europeu, na companhia da atriz Eleni Roussinou, que desempenha papel coadjuvante em “Síndrome da Apatia”. Na conversa com os jornalistas paulistanos, a dupla derramou simpatia. Mas ele fez questão de definir seu país, a helênica e milenar Grécia, como “o inferno do inferno”. Em compensação, quando foi instado a indicar um filme brasileiro, surpreendeu a todos. Georges Gachot indicou “Cinema, Aspirinas e Urubus”. Audrey Diwan e Frédéric Farruci, “Bacurau”, Morgan Simon, “Baby”. O escolhido da dupla grega foi a série “Os Outros”, da TV Globo. “Assistimos à primeira temporada e gostamos muito”. Mas “já sabemos que a segunda não resultou tão boa”. O novo filme de Avranas (“Quiet Life”) aborda síndrome que nós brasileiros desconhecemos, a da Apatia, mas que ele garante ser visível na Escandinávia. No caso, a Suécia, que ambienta o filme. É naquele país que um casal russo, Sergei e Natalia, e suas duas filhas pequenas, tentam obter o direito de asilo. Com a negativa das autoridades, uma das filhas, Katja, entra em “coma” (acusada pela Síndrome da Apatia). No material de divulgação do filme, ficamos sabendo que “Quiet Life” inspira-se em “fato real” e que, “na Suécia, 700 crianças já foram diagnosticadas com essa condição, sem causas definidas”.

DA ISLÂNDIA

. “Quando a Luz Arrebenta”, de Rúnar Rúnarsson (2024, 80 minutos)

O cinema islandês costuma nos brindar com paisagens brancas, pois cobertas de neve, e muitas ovelhas. A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e o circuito Reserva Cultural são as mais constantes vitrines dos filmes produzidos no país. Que situa-se próximo ao Círculo Polar Ártico e é marcado pelo isolamento, pelo fogo dos vulcões e pela neve onipresente. Qualquer guia turístco nos revela dado impressionante sobre a Islândia: só 1,5% de seu território conta com árvores. O diretor Rúnarsson tem 48 anos e quatro de seus longas passaram pela Mostra (ou salas do Reserva): além de “Quando a Luz Arrebenta”, “Vulcão, de 2011, “Pardais” (2015) e “Ecos” (2019, este premiado pelo Júri Jovem de Locarno). O filme programado pelo Festival Europeu mostra a jovem Una, em processo de luto. Ela guarda um terrível segredo, enquanto tenta dar seguimento à sua vida. Só que as coisas não andam bem. Ela não consegue expressar suas emoções, tem dificuldade de relacionar-se com os que estão em seu entorno. Até que, num dia de verão, com a luz brilhando, “ela se depara com o amor e a amizade”. Mas, também, “com a tristeza e a beleza”.

DA UCRÂNIA

. “Você é o Universo”, de Pavlo Ostrik (2024, 112 minutos)

O filme é apresentado como mistura de drama e comédia, ambientado em futuro próximo. O cosmonauta ucraniano Andriy Melnyk transporta lixo nuclear em um cargueiro para Calisto, a lua abandonada de Júpiter. Durante vôo de rotina, a Terra explode. O cosmonauta escapa das consequências da explosão. Ele se torna o único sobrevivente do universo, até que Catherine, uma francesa, o chama de uma estação espacial distante. Para encontrá-la, ele enfrentará os mais difíceis obstáculos.