Governo de SP abre inscrições para levar empresas paulistas para o Festival de Cinema de Berlim

O Governo de São Paulo levará até dez empresas paulistas para o 74º Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale), um dos maiores eventos do mundo do setor, que acontece de 15 a 25 de fevereiro, na Alemanha.

Será a primeira missão para o festival promovida pelo CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Interessados devem se inscrever pelo site da InvestSP até 11 de janeiro.

Os objetivos são promover a troca de conhecimento entre empresas do setor de economia criativa, incentivar a geração de negócios e atrair investimento estrangeiro para o Estado, com geração de emprego e renda.

Um dos destaques do evento é o European Film Market (EFM), espaço no qual profissionais do setor se reúnem para negociar. Neste ano, são esperados mais de 11 mil participantes do mundo todo, como produtores, detentores de direitos e investidores.

Focado em setores como tecnologia, inovação, entretenimento, cultura, audiovisual e literatura, o CreativeSP oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis, para custear até 50% dos gastos das empresas com a viagem. Ele ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.