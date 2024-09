Curta “Esconde-Esconde” concorre no festival Biarritz Amérique Latine, na França

A cineasta Vitória Vasconcellos faz a estreia internacional do seu novo curta, “Esconde-Esconde”, no festival Biarritz Amérique Latine, que ocorre entre os dias 21 e 27 de setembro, na França. O filme foi gravado na cidade de São Paulo, em película 16mm, em parceria com o Instituto Stanislavski, Delírio Filmes (PE) e Casa de Praia Filmes (RN), e concorre ao prêmio de melhor curta-metragem ao lado de mais dois brasileiros.

A história é contada, e filmada, em primeira pessoa, através do olhar de Luana, personagem de Glória Maciel, que percebe sua irmã Babi, protagonista vivida por Vitória, esconder um segredo perigoso entre as ruas da grande São Paulo. O olhar feminino e familiar de Luana sobre o corpo em risco de sua irmã, em meio a simbólica cidade, transparece a brutalidade vivenciada pela protagonista, uma mulher que migra do Nordeste para a metrópole enquanto vive uma situação angustiante. Vitória, uma mulher nordestina que já residiu no exterior, encontrou um caminho natural ao escrever um roteiro que relata esse sentimento de deslocamento em um cenário urbano hostil, ou como ela afirma “uma selva de pedra que simboliza tanto progresso quanto violência”.

Os produtores de “Esconde-Esconde” são Julián Nebreda-Bello, Vitória Vasconcellos, Thiago Carvalho NTS, Pedro Fiuza e Mariana Hardi. O curta-metragem conta com a produção associada da Runner Films e Sthefano Duque. Vasconcellos também assina o roteiro.