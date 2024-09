Mercado SAPI abre inscrições para o Prêmio Cora e Rodadas de Negócios

Fortalecer a produção audiovisual no Centro-Oeste de maneira sustentável e inclusiva, criando oportunidades para aprendizagem e negócios entre profissionais do setor, à nível nacional e internacional. Esse é o principal objetivo do 8º Mercado Sapi, que será realizado em Goiânia, de 22 a 25 de outubro, no Hub Goiás. A programação inclui Rodadas de Negócios, com empresas como Globoplay e Telecine, debates, estudos de caso, masterclasses, oficinas e o já consagrado Prêmio Cora, voltado para o incentivo de mulheres produtoras e cineastas. As inscrições para o Prêmio Cora vão até 11 de setembro, as da Rodadas de Negócio seguem até 16 de setembro, através do site mercadosapi.com.

O Sapi foi criado em 2014 e é coordenado pela produtora e roteirista Lidiana Reis. Realizado pela Sol a Pino Filmes e co-realizado pelo Instituto Audiovisual em Todos os Eixos, o Sapi é um articulador importante na macrorregião CONNE (Centro-Oeste, Norte e Nordeste).

O Prêmio Cora surgiu pela necessidade de reduzir o abismo de gênero no setor e contribuir para um mercado mais justo e representativo. O intuito é celebrar a produção audiovisual feminina no Centro-Oeste e fortalecer uma rede de colaboração entre as participantes. É possível inscrever projetos em fase de desenvolvimento, pré-produção ou execução. As categorias incluem Melhor Longa-Metragem de Ficção, Documentário ou Animação, Curta-Metragem e Série. As juradas deste ano são: Luana Melgaço (MG), Anna Moura (MT), Erika Bauer (DF) e Márcia Deretti (GO).

Nesta edição, as vencedoras ganharão mais de 10 mil reais em prêmios, por meio de parcerias com a Tem Dendê Produções e o Projeto Paradiso, além de consultorias e outras oportunidades. Para fortalecer a rede de mulheres, será realizado um encontro entre as participantes e elas ainda terão acesso a uma masterclass exclusiva, que é realizada em parceria com o Paradiso Multiplica. As inscrições para o prêmio estão abertas até o dia 11 de setembro e devem ser realizadas pelo site mercadosapi.com. O processo de avaliação é totalmente online, já a premiação será realizada durante o 8º Mercado Sapi.

As Rodadas de Negócios do Mercado Sapi são uma das principais oportunidades para realizadores do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil (CONNE) estabelecerem conexões estratégicas com grandes players do mercado audiovisual – produtoras, canais de televisão, distribuidoras e plataformas de streaming. Esses encontros são uma chance para que produtores independentes e profissionais apresentem seus projetos em desenvolvimento, pré-produção ou pós-produção para essas empresas e conheça novas trajetórias.

Ao todo, 26 players já confirmaram a participação: Globoplay, GNT, Paramount Pictures Brasil, Boutique Filmes, Belli Studio, Canal Curta!, Canal Gloob, Cardume, Canal Brasil, Descoloniza, Downtown Filmes, Distriba, Embaúba Filmes, Lume Filmes, Maria Farinha Filmes, Modo Viagem, Doc Station, Olhar Distribuição, Paramount Pictures Brasil, Prime Box Brazil, Telecine, Stenna Group, Têm Dendê, Zoomoo Kids, ViuCine e 34 Filmes.

As inscrições para participar das rodadas estão abertas até 16 de setembro. Os encontros ocorrerão de 23 a 25 de outubro, presencialmente, em Goiânia, no Hub Goiás, no Setor Universitário. Os projetos selecionados para as rodadas serão divulgados até 30 de setembro. Inscrições e o regulamento estão no site mercadosapi.com.