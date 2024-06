Projeto Paradiso participa do Festival Internacional de Cinema Karlovy Vary, na República Tcheca

Entre os dias 28 de junho e 6 de julho acontece a 58ª edição do tradicional Festival Internacional de Cinema Karlovy Vary, na República Tcheca. Este, que é considerado o mais importante e representativo festival do Centro e Leste da Europa, exibe mais de 200 títulos, além de contar com uma programação extensa com atividades voltadas ao mercado audiovisual. Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso, participa do painel “When public funds dry out: How can our film ecosystem survive?” (“Quando o financiamento público fica escasso: Como o ecossistema audiovisual pode sobreviver?”), no dia 2 de julho.

Nessa atividade, Josephine vai abordar o tema da diversificação dos modelos de financiamento e do papel do setor privado no mercado audiovisual no contexto brasileiro. A ideia da conversa é apresentar algo que inspire profissionais de países onde o dinheiro público para o setor está acabando.

Além disso, “Sangue do meu Sangue”, primeiro longa-metragem de Rafaela Camelo, vai participar do First Cut+, representado pela produtora brasiliense Daniela Marinho, por meio de uma Bolsa Paradiso. O First Cut+ é um programa voltado ao impulsionamento de estratégias de promoção e engajamento do público de longas-metragens. Os projetos participantes passam por palestras e consultorias, tanto individuais quanto coletivas, sobre promoção, marketing, relações públicas e imprensa, além de festivais e estratégia de vendas.

No início deste ano, “Sangue do meu Sangue” participou do First Cut Lab Paradiso Brazil, programa de formação e consultoria voltado para longas-metragens de ficção em estágio inicial de montagem, trazido ao Brasil pelo Projeto Paradiso.