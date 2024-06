11ª Mostra de Cinema de Gostoso abre inscrições em 27 de junho

A partir de 27 de junho estarão abertas as inscrições para a 11ª Mostra de Cinema de Gostoso, uma realização da Heco Produções, do CDHEC – Coletivo de Direitos Humanos, Ecologia, Cultura e Cidadania e da Guajiru Produções. A direção geral é de Eugenio Puppo e Matheus Sundfeld. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site do festival, www.mostradecinemadegostoso.com.br, até 25 de agosto.

Poderão se inscrever na mostra filmes de todos os gêneros (obras ficcionais, não ficcionais e animações, exceto videoclipes), desde que tenham sido produzidos no Brasil e finalizados a partir de 2023.

Em sua primeira década de existência, a Mostra de Cinema de Gostoso se consolidou como um evento único no Brasil. São construídas duas salas de cinema com alta qualidade de som e imagem, instaladas em meio à exuberante natureza da praia de São Miguel do Gostoso. Nestas salas são exibidos lançamentos cinematográficos brasileiros que aliam qualidade artística e temas de relevância social para a atualidade.

Em 2024, a mostra se prepara para a realização de sua décima primeira edição, com muitas novidades a serem anunciadas, consolidando sua trajetória junto à cidade e à população de São Miguel do Gostoso. O palco principal da mostra é a sala ao ar livre, montada na Praia do Maceió, onde acontecem as sessões da Mostra Competitiva. Com 650 cadeiras espreguiçadeiras, tela de 12m x 6,5m, projeção com resolução 2K e 4K e som 7.1, a sala de cinema ao ar livre montada na praia propicia uma imersão de uma sala de cinema de alta tecnologia. Além disso, é realizada uma programação paralela de filmes em uma tenda climatizada em formato geodésico, com capacidade para 130 lugares, também instalada na praia.

A 11ª Mostra de Cinema de Gostoso será realizada entre os dias 22 e 26 de novembro, e ao longo desses dias o público poderá assistir aos mais recentes lançamentos cinematográficos brasileiros. Serão exibidos mais de 30 filmes, entre as mostras Competitiva, Panorama e Sessões Especiais. Os filmes da Mostra Competitiva concorrem ao Prêmio do Público, concedido pelo voto popular ao melhor curta e longa-metragem. Também será concedido o Prêmio da Crítica, a partir da votação de jornalistas e críticos de cinema presentes à mostra.

Diariamente ocorrem debates com cineastas, atores e atrizes, que tiveram seus filmes exibidos e seminários com profissionais do audiovisual. Toda a programação é gratuita.

Meses antes do início da mostra, são oferecidos cursos de formação técnica e audiovisual para jovens de São Miguel do Gostoso. Desde sua primeira edição, o projeto oferece a jovens do município uma série de cursos de formação técnica e audiovisual, objetivando proporcionar aos jovens o domínio de toda a cadeia da produção cinematográfica. São transmitidos conhecimentos teóricos e práticos, abordando temas como história do cinema, linguagem audiovisual, roteiro, produção e fotografia. O conhecimento adquirido pelos alunos é colocado em prática com a realização de curtas-metragens, que são exibidos na ampla sala de cinema montada na Praia do Maceió, durante a Mostra de Cinema de Gostoso. Por fim, os alunos participam diretamente da equipe de organização da mostra. Desde 2013, 153 alunos se formaram nos cursos, resultando na realização de 25 curtas-metragens e 56 oficinas. Muitos destes alunos se encontram cursando ensino técnico/superior e trabalhando com audiovisual e outras áreas. Os curtas produzidos pelos alunos têm proporcionado a esse grupo de jovens uma visibilidade em âmbito nacional e internacional, tendo sido exibidos em dezenas de festivais de cinema e comercializados para canais de TV aberta e a cabo.

Em 2024 os alunos participarão das oficinas de Linguagem Audiovisual, Roteiro, Direção de Arte, Realização Audiovisual e Edição de Imagem.

O projeto tem conquistado espaço como um modelo nacional para políticas públicas culturais, atuando ao longo de toda a cadeia cinematográfica – da formação profissional à exibição de filmes —, ao mesmo tempo que difunde o cinema brasileiro e promove a integração da comunidade ao seu redor.