CEO da O2 Filmes anuncia que “Cidade de Deus” será restaurado com auxilio de inteligência artificial

Foto: De terno cinza, Paulo Barcellos participa de debate na CineOP © Leo Fontes

Mais de duas décadas depois do seu lançamento, “Cidade de Deus” (2002), de Fernando Meirelles, passa por um processo de restauração. Em debate realizado no dia 22 de junho, na programação da 19ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, Paulo Barcellos, CEO da 02 Filmes, contou que a produtora tem trabalhado numa recuperação inédita do longa-metragem. O processo inclui resgate de negativos originais, transição de formatos de imagem e até recursos de inteligência artificial para ajustar imperfeições técnicas, efeitos de pós-produção e outros detalhes em desenvolvimento.

Barcellos revelou que a própria O2 está realizando a restauração e ainda não há previsão de finalização ou lançamento. O CEO revelou que será usada tecnologia de inteligência artificial para alguns ajustes no filme. “A IA será fundamental para automatizar a limpeza de ‘frames’, detectando falhas, trechos faltantes, imperfeições do original e nos dando opção de escolhermos como ajustar da maneira que decidirmos”, disse ele.

Por conta de necessidades técnicas específicas, parte do processo de restauração está sendo feita num laboratório em Los Angeles, a partir do envio de 18 horas de material bruto filmado pela equipe de Fernando Meirelles, que passará por processo de limpeza. Ao final dessa “lavagem” dos negativos, conforme Paulo Barcellos, “Cidade de Deus” passará pela digitalização e conterá imagens em altíssima resolução, algumas delas em tecnologia 4k e 6k.

Ele ainda revelou que serão feitas duas versões restauradas do filme. Uma conterá modificações em efeitos sonoros e visuais, gerando um filme tecnicamente inédito. A outra versão será mais fiel à original de 2002, mantendo elementos tais como vistos na época, com melhorias gerais nas imagens e sons.