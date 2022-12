Sesc São Paulo apresenta a 23ª Retrospectiva do Cinema Brasileiro

Foto: Cena de “Medida Provisória” © Mariana Viana

De 7 de dezembro de 2022 a 11 de janeiro de 2023, a 23ª Retrospectiva do Cinema Brasileiro apresentará ao público uma seleção da produção nacional lançada comercialmente entre dezembro de 2021 e novembro de 2022. A mostra acontece em formato híbrido, com sessões presenciais no Cinesesc e programação online e gratuita para todo o Brasil na plataforma Sesc Digital.

Com 23 anos de existência, a Retrospectiva do Cinema Brasileiro já se consolidou no calendário cultural da cidade de São Paulo como um evento tradicional aguardado pelos cinéfilos e amantes do cinema. Desde sua primeira edição, a mostra dá visibilidade à produção cinematográfica brasileira contemporânea através de um recorte que prioriza a diversidade de estilos, estéticas e linguagens.

A edição de 2022 exibe em torno de 50 filmes, entre curtas e longas-metragens, com destaque para “Medida Provisória”, estreia de Lázaro Ramos na direção de cinema, que conta a história de um futuro distópico, onde um governo brasileiro autoritário ordena a todos os cidadãos de origem africana a se mudarem para África; “Marte Um”, de Gabriel Martins, vencedor dos prêmios de Roteiro e Trilha Sonora, no Festival de Cinema de Gramado, e escolha do Brasil para concorrer a vaga de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar; “Carro Rei”, ficção dirigida por Renata Pinheiro, sobre um adolescente cujo dom de conversar com carros e sua relação com as máquinas iniciam uma revolução que pode salvar sua comunidade, vencedor de 5 prêmios no Festival de Gramado, entre eles o de Melhor Filme; “A Felicidade das Coisas”, de Thais Fujinaga – premiada na Mostra Internacional de São Paulo por sua estreia na direção de longa-metragem –, apresenta Paula, grávida do seu terceiro filho, que sonha em construir uma piscina na sua humilde casa de praia, para que a família possa desfrutar do resto das suas férias; e “Deserto Particular”, de Aly Muritiba, baseado em um policial suspenso por mau comportamento, que vaga pelo país em busca da mulher com quem se relaciona virtualmente e por quem está apaixonado – filme premiado no Festival de Veneza e vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e no 48º Festival Sesc Melhores Filmes.

A programação online começa a partir de 8/12, com filmes exibidos gratuitamente para todo o país na plataforma Sesc Digital. Com estreias semanais, os títulos ficam disponíveis na série Cinema #EmCasaComSesc. Entre os títulos exibidos estão “Carro Rei”, de Renata Pinheiro, “Deslembro”, de Flávia Castro, “Selvagem”, de Diego da Costa, “Mar de Dentro”, de Dainara Toffoli, entre outros.

A 23ª Retrospectiva exibe ainda uma homenagem a atriz Marcélia Cartaxo. Nascida 1963, em Cajazeiras, na Paraíba, Marcélia estreou no cinema em 1985, como protagonista do filme “A Hora da Estrela”, dirigido por Suzana Amaral, baseado no romance de Clarice Lispector e pelo qual foi premiada Melhor Atriz com o Urso de Prata no Festival de Berlim. Atuou em produções aclamadas, como “Madame Satã” e “O Céu de Suely”, dirigidas por Karim Aïnouz, “Baixio das Bestas”, de Cláudio Assis, “A História da Eternidade”, de Camilo Cavalcante, e “Pacarrete”, de Allan Deberton, que lhe rendeu os prêmios de Melhor Atriz no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e no 48º Festival Sesc Melhores Filmes. Por seu mais recente trabalho, o longa-metragem “A Mãe”, de Cristiano Burlan, também foi reconhecida por sua atuação ao vencer o Festival de Cinema de Gramado. A programação especial da 23ª Retrospectiva do Cinema Brasileiro traz os filmes “Madame Satã”, “A História da Eternidade”, “Pacarrete”, “Helen”, “A Praia do Fim do Mundo”, “A Mãe”, e ainda exibição em 35mm de “A Hora da Estrela” no CineSesc, além de curtas-metragens da atriz exibidos na plataforma Sesc Digital.