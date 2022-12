HBO Max e discovery+ estreiam série sobre Flordelis

Estreia no dia 8 de dezembro, na HBO Max e no discovery+, a série documental “Flordelis: Em Nome da Mãe”. O primeiro episódio também será exibido nos canais ID, Discovery, Warner Channel, TNT, TNT Séries e Space. Com direção de Suemay Oram, a produção tem como tema central o assassinado do pastor Anderson do Carmo, marido de Flordelis dos Santos de Souza, em 2019. No dia 7 de novembro, em julgamento na 3ª Vara Criminal de Niterói, a ex-deputada federal e sua filha biológica Simone dos Santos Rodrigues foram condenadas pelo homicídio.

Na série documental, a equipe de filmagem acompanhou Flordelis e teve acesso aos principais marcos do caso, desde a cassação de seu mandato até a prisão preventiva. “Flordelis: Em Nome da Mãe” apresenta ainda cenas da intimidade da então ré primária com sua família e amigos próximos, além de entrevistas com investigadores da polícia, testemunhas-chave e equipes jurídicas de defesa e acusação.

Por meio das reviravoltas do caso, a série propõe perguntas sobre ganância, fama, religião, o papel da mídia no sistema de justiça e o significado da família na sociedade atual. Flordelis ficou famosa nacionalmente na década de 90 pela adoção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e ganhou notoriedade na mídia após adotar 37 crianças no centro do Rio de Janeiro. A missionária pregava que a família era “seu bem maior”.

“Flordelis: Em Nome da Mãe” é um título Max Original com direção de Suemay Oram, codireção de Maurício Monteiro Filho, produzido pela Wall to Wall, em associação com a Petterle Films e a Viva Productions, produção executiva de Diene Petterle, Ralph Perring e Leanne Klein e produção de Fernando Mitjáns. Anouk Aaron, Sergio Nakasone e Paula Kirchner assinam como produtores executivos pela Warner Bros. Discovery.