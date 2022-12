O documentário “Muco: Contradição na Tradição” estreia dia 8 de dezembro em circuito nacional. Os primeiros princípios éticos do Yoga (Yamas) conduzem a trama do documentário dirigido por Oberom. A produção foi feita por Céu Bittencourt, Oberom, Orlando Chavatta e Samadhi e a distribuição pela Guruji Filmes.

O filme apresenta dois irmãos brasileiros que viajam à Índia a fim de entender as implicações que essa prática milenar tem em nossa sociedade atual e no meio ambiente. O documentário desvela verdades ocultas da Índia, mas também elementos do imaginário Ocidental acerca das tradições espiritualistas da Ásia. Caminha entre crenças e hábitos presentes no mundo do Yoga, mas que afeta toda a humanidade.