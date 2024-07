Podcast “O Grande Cineasta” mostra o lado divertido e os desafios em fazer cinema no Brasil

O podcast “O Grande Cineasta” mostra os bastidores da sétima arte, com participação de profissionais que atuam no audiovisual do país. A atriz Ju Lourenção e o diretor de fotografia Gui Merlino são os convidados do primeiro episódio, já disponível no Spotify.

Em um bate-papo comandado pela apresentadora e atriz Marcella Arnulf, o casal abre o baú dos sufocos e conquistas, e conta uma legítima história de amor – por eles e pelo cinema. E que também rendeu alguns sustos, como encarar revólveres e facas e muito sangue durante as filmagens.

Uma das protagonistas da série “Vale dos Esquecidos”, disponível na HBO, Ju falou sobre suas experiências profissionais, que incluem o telefilme “A Grávida da Cinemateca”, e abordou temas como a rotina de filmagens e os desafios em fazer cinema no país.

Em uma conversa descontraída, eles também revelam suas preferências (comédia ou drama? direção ou direção de fotografia? série ou filme?) e opinam sobre o que é um grande cineasta.

No segundo episódio (foto), as convidadas são a diretora Lina Chamie e a diretora de fotografia e assistente de câmera Michely Ascari.

Os episódios, lançados um por semana, trazem ainda convidados como o ator Lee Taylor, a roteirista Alice Marcone e o diretor Fabio Rodrigo, entre outros. “O Grande Cineasta” tem episódios novos todas as quartas, às 18h, no Spotify.

Produção da Entrenova Conteúdos e da Master Shot, o podcast é realizado com apoio do PROAC 2022 Espaços Culturais, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A equipe conta com Leo Grego (produção executiva e direção de gravação), Jhonny Gonzaga (assistência de produção), João Vitor Jovs (edição) e Augusto Lopes (identidade visual). A mixagem e a masterização é da mbar Project.