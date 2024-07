Sesc Bom Retiro apresenta panorama do cinema francês para crianças

O Sesc Bom Retiro, em São Paulo, apresenta, no mês de julho, o projeto Viajando no Cinema Francês. Com uma seleção de filmes lançados nas últimas duas décadas, a mostra traz um breve e notável panorama do cinema francês para crianças, em versão dublada, incluindo filmes que já são conhecidos do público, como “Asterix e os Jogos Olímpicos” e “Abril e o Mundo Extraordinário” (foto), e outros ainda pouco exibidos em cinemas no Brasil, como “Um Monstro em Paris”. Na animação, que será exibida no primeiro sábado do mês (06/07), um tímido projecionista de cinema, e Raoul, um animado inventor, resolvem ir atrás de uma criatura que está aterrorizando Paris. No entanto, o monstro consegue proteção de uma bondosa cantora de cabaré, Lucille, revelando-se inofensivo e totalmente apaixonado por ela. Agora, todos tentam impedir que o implacável chefe de polícia mate o bondoso monstro.

“Asterix nos Jogos Olímpicos” é o terceiro filme baseado na conhecida personagem surgida nos quadrinhos franceses. Para tornar possível o casamento do jovem Alafolix com a princesa Irina, Asterix e Obelix têm de ganhar os Jogos Olímpicos enfrentando o maquiavélico Brutus, filho de César. O filme conta com a participação de esportistas de diferentes modalidades, como o futebolista Zinedine Zidane e a tenista Amélie Mauresmo. A exibição será no dia 13 de julho.

No dia 20, será a vez da animação “Princesa por Acidente”, que conta a história de Lia, uma perspicaz jovem órfã que vive nas ruas da Cidade da Névoa, na companhia de Dentuça, Fofo e Gordo. Para escapar dos guardas que a perseguem, Lia disfarça-se de princesa e embarca numa missão para salvar Rolando, o herdeiro do trono, que fora enfeitiçado e transformado num… galigato (metade galinha, metade gato).

“Abril e o Mundo Extraordinário” mostra a França em 1941, quando um mistério acontece: cientistas franceses desaparecem sem que ninguém saiba o motivo. As coisas mudam quando os pais de Abril (dois cientistas) somem e a filha decide ir à procura deles. Com um visual retrofuturista, a animação conta com um traço que faz referência ao estilo do ilustrador belga Hergé, autor de “As Aventuras de Tintim”. A sessão será no dia 27.