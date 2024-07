“Greice” tem pré-estreias abertas ao público no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

Antes da estreia nacional, “Greice” passa por exibições especiais no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza. Todas as sessões de pré-estreia serão seguidas de debates, com a presença do diretor Leonardo Mouramateus e da protagonista Amandyra. No Rio de Janeiro, dia 8 de julho, o evento acontece no Cinesystem, com debate mediado por Vitã. Em São Paulo (10/07), no Espaço Itaú Augusta, com mediação de Lorenna Montenegro. Em Recife (14/07), no Cinema da Fundação, com Lorenna Rocha. Por fim, em Fortaleza (17/07), cidade onde grande parte do filme foi rodado, a exibição será no Cinema do Dragão, com o mediador convidado Uirá dos Reis. No dia seguinte, 18 de julho, o filme chega aos cinemas brasileiros.

A produção é assinada pela Glaz Entretenimento (Brasil), com coprodução da Ukbar Filmes (Portugal).

Através de um tom de humor que se assemelha, em certos momentos, a uma chanchada contemporânea, a narrativa acompanha Greice (Amandyra), uma estudante de Belas-Artes brasileira que vive em Lisboa. Depois de se envolver em um acidente na universidade e receber uma suspensão por tempo indeterminado, Greice volta sorrateiramente para Fortaleza, sua cidade natal, para regularizar seus documentos. Escondida em um quarto de hotel, a jovem tem como artifícios poderosos seu carisma e uma lábia indiscutível. O elenco também inclui os atores Mauro Soares, Dipas e Luara Raio, além da participação especial de Isabél Zuaa, Luciana Souza e Faela Maya.

O filme teve sua primeira exibição no 53º Festival Internacional de Cinema de Roterdã. Em sua trajetória internacional, também passou por exibições na Espanha, Grécia, Áustria e Polônia, entre outros países. No festival português Indielisboa, a produção venceu o prêmio de Melhor Direção em Filme Português. Em território brasileiro, “Greice” foi eleito o melhor filme do Olhar do Cinema, onde também recebeu os títulos de Melhor Roteiro, para Leonardo Mouramateus, e Melhor Atuação, para a protagonista Amandyra.

O lançamento integra a Carteira de Projetos da Vitrine Filmes, aprovada no Edital de Distribuição de Produção Audiovisual da Lei Paulo Gustavo no Estado de São Paulo.