Gustavo Valente lança livro com críticas de 105 filmes

Criador da plataforma de conteúdo audiovisual SETxSE7E, o carioca Gustavo Valente lança, na quarta, 9 de julho, às 19h30, no Estação NET Rio, em Botafogo, o livro “Momento Crítico: Grandes Cineastas que Fizeram História no Set”, coletânea de críticas que escreveu nos últimos três anos sobre filmes de 35 grandes cineastas estrangeiros.

A obra engloba de clássicos do Cinema Mudo, como títulos de Buster Keaton, a recentes sucessos de pública e crítica, como “Pobres Criaturas”, de Yorgos Lanthimos, vencedor de quatro Oscar em 2024.

“Momento Crítico” apresenta um total de 105 críticas – 3 filmes por diretor –, a primeira delas escrita em 2022 e as mais recentes, em maio de 2024. Houve espaço para todos os gêneros: dos faroestes que consagraram John Ford (“No Tempo da Diligência”, “Paixão dos Fortes”) ao sci-fi “2001: Uma Odisseia no Espaço”, de Stanley Kubrick, descrito por Gustavo como “o mais importante filme da história do cinema”.

As críticas que compõem o livro foram publicadas inicialmente no site da plataforma. O projeto SETXSE7E conta também com um perfil no Instagram, com sugestões de playlists para os seguidores e análises de filmes em vídeo, e um canal no YouTube. Ali, Gustavo Valente e o jornalista Rodrigo Fonseca, especialista em cinema, apresentam os programas Momento Crítico e Arena no set, trazendo curiosidades e comentários sobre as produções.

Inicialmente, o livro será vendido exclusivamente no evento de lançamento.

Sobre o autor: Apaixonado por cinema desde menino e muito influenciado pelas dicas do avô, o diplomata Luís Felipe de Macedo Soares, Gustavo Valente começou a conceber o SETxSE7E ainda durante a pandemia da Covid-19. Nos quase dois anos de distanciamento social, assistiu em média a dois filmes por dia, criando resenhas críticas de cada um deles. A prática se manteve pós fim da pandemia, e Gustavo estima já ter visto e escrito sobre mais de 2 mil longas e curtas-metragens.

Momento Crítico: Grandes Cineastas que Fizeram História no Set

Autor: Gustavo Valente

Prefácio: Cristóvão Macedo Soares

Edição do Autor

Páginas: 380

Preço: R$ 59,90