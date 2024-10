Seminário explora prática da curadoria em cinema e audiovisual no Sesc Copacabana, no Rio

No próximo dia 5, sábado, o Sesc Copacabana, no Rio de Janeiro, recebe o I Seminário de Curadoria em Cinema e Audiovisual, evento que visa explorar diversas perspectivas e práticas da curadoria no Brasil e no mundo. O encontro tem como objetivo fomentar o debate em torno das experiências singulares vivenciadas por profissionais da curadoria de várias regiões do país e da produção de sentido a partir de imagens e sons, com ênfase nas transformações ocorridas na última década.

Durante o seminário, quatro mesas de discussão trarão especialistas com perfis diferentes, proporcionando um espaço dinâmico para explorar temas como a “política do olhar” e os desafios da curadoria de cinema. Os participantes poderão se engajar em debates sobre organização, proposição e transformação da curadoria, além das distintas possibilidades de relacionar filmes, seja no diálogo com museus, mostras, festivais ou na observação de tendências contemporâneas. Será uma oportunidade para conectar práticas singulares com questões relevantes e atuais do setor.

O evento é um desdobramento do projeto Núcleo de Formação em Expressões Artísticas: Curadoria para Cinema, realizado ao longo dos últimos dois anos no Sesc Tijuca e no Sesc Copacabana. Esse núcleo promoveu cursos e debates com profissionais de diversas regiões do Brasil, abordando desde o universo histórico da curadoria até as práticas mais contemporâneas, como cineclubes e exibições em espaços alternativos.

As inscrições devem ser feitas, até o dia 4 de outubro, através deste link.

Seminário de Curadoria em Cinema e Audiovisual

Data: 5 de outubro, das 9h às 19h

Local: Sesc Copacabana | Sala Multiuso (1° andar)