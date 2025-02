Curso On-line de Inglês do LATC tem inscrições abertas

O Curso On-line de Inglês do LATC – Latin American Training Center, voltado para aprendizagem e aprimoramento da língua inglesa com foco em temas, vocabulário e jargões do setor audiovisual, está com inscrições abertas.

Em 2025, o LATC está oferecendo quatro aulas experimentais gratuitas para conhecer na prática a metodologia do curso. São apenas 15 vagas disponíveis e os interessados devem se inscrever através do formulário https://forms.gle/TidtRk5ecLyqXZXz5.

As aulas abertas têm foco em conversação, onde novos potenciais estudantes podem ter uma prévia da dinâmica acolhedora e do conteúdo exclusivo do curso do LATC.

As aulas experimentais acontecem nos dias 25 e 26 de fevereiro e cada pessoa poderá se inscrever em uma delas:

25/2 às 9h: Latam in the spotlight: The impacts of LATAM films and filmmakers in international film festivals

25/2 às 20h: The art of transformation: The language of makeup and character creation

26/2 às 12:30h: The power of dialogue: Analyzing characters through speech

26/2 às 20h: Iconic movie scenes: What makes a scene unforgettable?

As aulas do curso de inglês do LATC são inteiramente on-line, o que permite que estudantes possam participar de qualquer lugar, de forma que aqueles com agendas profissionais ocupadas possam participar sem conflitos com outras demandas.

O curso engloba treze módulos, que vão desde os níveis iniciante e básico até o intermediário e avançado. As aulas acontecem ao vivo, com gravação disponível para consulta e revisão posteriores.

A carga horária por módulo é de 35 horas, e o curso oferece a possibilidade de adquirir um módulo ou uma trilha de aprendizagem, que equivale ao ano de 2025 completo de curso; ou seja, uma sequência de 3 módulos (105 horas).

As inscrições devem ser feitas pelo formulário de matrícula no curso, https://forms.gle/XvRvEK6j1FcjTE3k8 e se encerram dia 27 de fevereiro. As aulas das novas turmas vão iniciar em 15 de março.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail english@latc.global ou por WhatsApp +55 21 98357-3400.