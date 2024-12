Warner Bros. Discovery abre inscrições para o programa Narrativas Negras Não Contadas

A Warner Bros. Discovery anunciou a segunda edição do programa Narrativas Negras Não Contadas (Black Brazilian Unspoken), com inscrições abertas ao público. A iniciativa apoia a comunidade negra brasileira e o desenvolvimento de talentos emergentes no setor audiovisual. Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site oficial, observando os critérios descritos, até 10 de janeiro de 2025, às 23h59.

O projeto Narrativas Negras Não Contadas, desenvolvido em parceria com a WIP Ventures, tem como objetivo fortalecer a presença da comunidade negra na indústria audiovisual, além de abrir novas oportunidades para cineastas que enfrentam desafios em ver suas produções representadas. Ao fomentar a formação qualificada com foco estratégico na redução da subrepresentação de profissionais negros e negras em posições de direção, a empresa contribuiu para o desenvolvimento de um ecossistema mais plural e equitativo, que reflita a riqueza da diversidade brasileira.

Após o processo de inscrição, os participantes selecionados para uma entrevista online serão avaliados e, em seguida, 10 candidatos serão escolhidos para um programa de formação de dois meses, que inclui aulas e mentorias conduzidas por profissionais renomados da indústria cinematográfica e especialistas da Warner Bros. Discovery Brasil. Ao final do ciclo, cada participante apresentará presencialmente um pitch de seu projeto de curta-metragem documental a uma banca composta por executivos da WBD e outros especialistas do setor. Três projetos serão escolhidos para produção pela Boutique Filmes, com direção a cargo dos próprios participantes selecionados.