LatAm Content Market recebe Jean-Jacques Peretti e faz evento de lançamento no Rio e em São Paulo

A organização do LatAm Content Market, evento internacional latino-americano dedicado a conteúdos de não-ficção, realiza no Rio e em São Paulo, dias 4 e 5 de setembro, respectivamente, dois encontros de lançamento dedicados a players do audiovisual. Na palestra de abertura, o francês Jean-Jacques Peretti, consultor em diversos festivais internacionais e responsável pela linha editorial do Sunny Side of the Doc, um dos eventos mais importantes do mercado europeu, vai falar sobre as oportunidade de coprodução internacional, e detalhar o processo de submissão de projetos para a sessão de pitchings, que será organizada em parceria com o festival francês. Os interessados devem se inscrever antecipadamente através dos links para São Paulo e Rio.

A primeira edição do LatAm Content Market será realizada de 10 a 12 de março de 2025, no Othon Palace Hotel, no Rio de Janeiro, e conta com o apoio da Embratur e Visit Rio. O evento oferecerá sessões de pitch, palestras, sessões de conferência, workshops, reuniões one-to-one e oportunidades de networking com importantes participantes. As três sessões temáticas de pitching, que serão uma das principais atividades do evento, serão gerenciadas através de uma parceria com a Sunny Side of the Doc, principal evento que reúne anualmente a comunidade dedicada ao documentário linear e não linear no mundo.