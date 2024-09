Max anuncia o início das gravações da série documental sobre o caso do ator Rafael Miguel

A Max anunciou o início das gravações de uma nova série documental sobre o assassinato do ator Rafael Miguel. Produzido pela Grifa Filmes, a produção Max Original, ainda sem título definido, terá três episódios e contará, através de entrevistas e acessos exclusivos, as investigações do triplo homicídio que chocou o país.

Entre 2013 e 2015, o ator Rafael Miguel ganhou notoriedade por seu papel na versão brasileira de “Chiquititas”, veiculada pelo SBT. Aos 22 anos, em 9 de junho de 2019 foi assassinado no bairro Pedreira, na Zona Sul de São Paulo, junto de seus pais João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, que também foram alvejados. Ao todo, 13 tiros foram disparados.

Atualmente, o empresário Paulo Cupertino Matias, de 52 anos, responde preso preventivamente pelos assassinatos.

A série documental é uma produção Max Original produzida pela Grifa Filmes, dirigida por Mauricio Dias e com supervisão de Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Patricio Díaz por parte da Warner Bros. Discovery.