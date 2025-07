Série documental sobre a banda Nação Zumbi chega ao Canal Brasil

No dia 18 de julho, às 19h30, estreia, no Canal Brasil, o primeiro episódio da série documental “Nação Zumbi – No Movimento das Marés”, de Aquiles Lopes e Leo Crivellare. Os 4 episódios de 25 minutos contam a trajetória da banda pernambucana Nação Zumbi, desde os primórdios do Manguebeat, com Chico Science à frente, até os dias de hoje, além do próprio cenário musical contemporâneo do país nos anos 1990. Hoje, a NZ é formada por Jorge Du Peixe (foto, vocal), Dengue (baixo), Toca Ogan (percussão), Marcos Matias e Da Lua (tambores), Tom Rocha (bateria) e Neilton Carvalho (guitarra).

A série conta com depoimentos de integrantes e ex-integrantes, que relatam essa história em primeira pessoa. Músicos, produtores, artistas de rua, fãs de diferentes gerações e jornalistas consagrados, como Lorena Calábria. Arthur Dapieve, Frejat, Marcelo D2, Alice Pellegatti, Charles Gavin e Edgard Scandurra falam sobre a Nação e como ela permaneceu cheia de frescor e vitalidade inventiva. A produção percorre cenários em Recife, Olinda, Rio de Janeiro e São Paulo.

O primeiro episódio, “Hoje, Amanhã e Depois”, mostra a turnê pela Europa em 2017 e a gravação no estúdio Abbey Road, em Londres, famoso por produzir discos de bandas como The Beatles, Pink Floyd, Radiohead e Oasis; relata o surgimento da banda junto ao Manifesto Manguebeat, em Recife; o primeiro contrato com uma gravadora; e a explosão do sucesso a partir de shows, festivais e entrevistas em programas de televisão. Os integrantes também relembram a perda de Chico Science em um acidente no ano de 1997.

O segundo episódio, “Um Sonho”, conta sobre o retorno da banda pós Chico; os álbuns seguintes como o “Nação Zumbi” (2002), “Futura” (2005), “Fome de Tudo” (2007), “NZ” (2014) e “Radiola NZ” (2017); e aborda como a individualidade de cada integrante como instrumentista foi mais explorada.

O terceiro episódio, “Foi de Amor”, explica o trabalho de composição da Nação Zumbi e a influência de Pernambuco nas músicas da NZ, o que gerou uma diversidade de ritmos e parcerias ao longo desses 30 anos. Integrantes da banda também descrevem a história curiosa do grupo Los Sebosos Postizos, que interpreta Jorge Ben Jor e é formado Jorge Du Peixe (vocal), Dengue (baixo) e Gustavo da Lua (percussão), integrantes da Nação Zumbi, além de Carlos Trilha (teclados), Pedro Baby e Lello Bezerra (guitarras) e Vicente Machado (bateria).

No quarto e último episódio, os integrantes relembram como a música surgiu na vida de cada um e quando começaram a aprendê-la de forma profissional. Entrevistas com músicos e pesquisadores também refletem sobre o estilo da banda Nação Zumbi em meio à geração dos anos 1990.

Cada episódio de “Nação Zumbi – No Movimento das Marés” será exibido semanalmente, todas às sextas, às 19h30.