Festival de Gramado homenageará Marcélia Cartaxo, Mariza Leão e Rodrigo Santoro

O Festival de Cinema de Gramado anunciou três homenageados de sua 53ª edição, que será realizada de 13 a 23 de agosto, na Serra Gaúcha, com abertura oficial no dia 15. A atriz Marcélia Cartaxo, a produtora Mariza Leão e o ator Rodrigo Santoro receberão, respectivamente, os troféus Oscarito, Eduardo Abelin e Kikito de Cristal. Os curadores Caio Blat e Marcos Santuario, e a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, também revelaram a série brasileira que será lançada durante o evento: “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”, de Marcelo Gomes e Carol Minêm.

Com direção geral de Marcelo Gomes e direção de Carol Minêm, “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” terá seu primeiro episódio exibido no Palácio dos Festivais, na noite de sábado, 16 de agosto. A série de cinco episódios retrata um período de tensão no Brasil, a epidemia da AIDS durante a década de 1980. Baseada em fatos reais, a história acompanha um grupo de comissários de bordo que, ao ver amigos e colegas adoecerem sem acesso ao tratamento, inicia uma operação arriscada de trazer ilegalmente o medicamento AZT do exterior, mobilizando uma rede de solidariedade em meio à negligência do governo frente à crise. No elenco, estão Johnny Massaro, Ícaro Silva, Bruna Linzmeyer, Eli Ferreira, Igor Fernandez, Hermila Guedes e Julio Machado, Andréi Horta e Carla Ribas.

A série teve estreia internacional no Festival de Berlim, em fevereiro deste ano. Recebeu uma Menção Honrosa da Queer Media Society, reforçando seu impacto e relevância na representação de narrativas LGBTQIAPN+, e também foi premiada no Festival Luna de Valência como Melhor Série de TV e como Melhor Série pelo júri jovem, além de ter recebido menções honrosas nas categorias de Melhor Roteiro e Melhor Som e Trilha Sonora Original. Com lançamento previsto para 31 de agosto, no canal por assinatura e na plataforma HBO Max, a obra é uma coprodução da HBO com a Morena Filmes. Thiago Pimentel, Mariza Leão e Tiago Rezende assinam a produção. Por parte da Warner Bros. Discovery, o projeto conta com produção de Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda. Os roteiros são de Leonardo Moreira e Patrícia Corso.

As homenagens terão início na sexta-feira, 15, na noite de abertura do festival, com o Kikito de Cristal, que será concedido a Rodrigo Santoro, que em agosto completa 50 anos. O ator começou a carreira atuando em novelas, mas logo se destacou em produções cinematográficas como “Bicho de Sete Cabeças” (2000), de Laís Bodanzky e, em seguida, “Abril Despedaçado” (2001), de Walter Salles. No cinema internacional, atuou em “Simplesmente Amor” (2003), “300” (2007), “Che” (2008) e “O Golpista do Ano” (2009). E integrou o elenco das séries “Lost” (2004) e “Westworld” (2016).

Santoro nunca deixou de trabalhar no Brasil, fazendo com que o cinema brasileiro fosse reconhecido em todo o mundo. Seu projeto mais recente é o filme “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, que conquistou o Urso de Prata na 75ª edição do Festival de Berlim, em fevereiro deste ano, além do prêmio de Melhor Filme Ibero-americano de Ficção no Festival Internacional de Cine en Guadalajara (México). O longa é situado na Amazônia, em um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em que vão “desfrutar” seus últimos anos de vida. Antes de seu exílio compulsório, Tereza (Denise Weinberg), uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo. “O Último Azul” será exibido logo após a homenagem no dia 15.

Uma das maiores produtoras de cinema do país, Mariza Leão será homenageada com o Troféu Eduardo Abelin na segunda-feira, 18. O prêmio leva o nome de um dos pioneiros do cinema gaúcho e já foi entregue para nomes como Carlos Reichenbach, Caca Diegues e Arnaldo Jabor. Mariza iniciou sua carreira no cinema ao lado de Sérgio Rezende, quando o casal fundou, há exatos 50 anos, a Morena Filmes. Mariza foi a primeira diretora geral da Riofilme e presidente do SICAV – Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual.

Ao longo de sua carreira, dirigiu curtas e produziu sucessos de público que somam mais de 20 milhões de espectadores, como a trilogia “De Pernas pro Ar” (2010, 2012 e 2019), que teve os dois primeiros filmes dirigidos por Roberto Santucci e o terceiro por Julia Rezende, e as comédias “Meu Passado me Condena 1 e 2” (2013 e 2015), de Julia Rezende. Outro marco foi o fenômeno “Meu Nome Não É Johnny” (2008), de Mauro Lima, vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Além dos blockbusters, sua filmografia inclui obras de grande prestígio artístico e histórico, como “Lamarca” (1994), “Guerra de Canudos”(1997) e “O Homem da Capa Preta” (1986), todas dirigidas por Sergio Rezende; o clássico “Nunca Fomos Tão Felizes” (1984), de Murilo Salles; e títulos da nova geração do cinema nacional, como “Ponte Aérea”, de Julia Rezende, e “Apenas o Fim”, de Matheus Souza.

Nos últimos anos, Mariza expandiu sua atuação para as séries de televisão e streamings, produzindo títulos como “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente“ de Marcelo Gomes e Carol Minem, “Todo Dia a Mesma Noite”, de Julia Rezende e sucesso de audiência da Netflix; “Questão de Família”, de Sergio Rezende; “Meu Passado me Condena – A Série”, de Julia Rezende; e “Acerto de Contas”, de José Joffily. Em fase mais recente, produziu “A Porta ao Lado”, de Julia Rezende; “Eike – Tudo ou Nada”, de Andradina Azevedo e Dida Andrade; “Meninas Não Choram”, com direção de Viviane Jundi; e “Mãe Fora da Caixa”, de Manuh Fontes.

Atualmente, está à frente do longa “Perrengue Fashion”, uma comédia ambientada na Amazônia produzida em parceria com a Amazon Studios. Com uma carreira que une excelência artística, sucesso comercial e compromisso com o desenvolvimento do audiovisual nacional, Mariza Leão permanece como referência incontornável da produção cinematográfica brasileira.

Na terça-feira, 19, a atriz Marcélia Cartaxo receberá o Troféu Oscarito, pelos seus mais de 40 anos de destaque no cinema brasileiro. A artista paraibana ficou conhecida pela interpretação de Macabéa em “A Hora da Estrela” (1985), baseado no livro homônimo de Clarice Lispector, papel que rendeu a ela o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim de 1986. Também atuou em longas como “A Mãe” (2022), “Pacarrete” (2019), “O Céu de Suely” (2006) e “Madame Satã” (2001).