CCBB Rio de Janeiro apresenta a 1ª Mostra de Cinema Haitiano no Brasil

Quando Caetano Veloso e Gilberto Gil compuseram a canção “Haiti”, nos fizeram refletir, por meio da arte, a respeito de questões sociais, através de uma analogia com o país caribenho, que sofre há anos com conflitos. E, ao final da letra, dizem: “o Haiti não é aqui”. Ao ouvir a frase, outras questões vigentes aparecem, principalmente, relacionadas às situações vividas por imigrantes haitianos que sofrem ao chegar a um novo país.

Por esta ótica, o CCBB Rio de Janeiro recebe a 1ª Mostra de Cinema Haitiano no Brasil e apresenta uma oportunidade única de assistir a seis produções de cineastas do Haiti e do Brasil, entre longas, curtas, documentários e animação que tratam de exibir os conflitos sociais que acontecem no Haiti. A mostra, uma iniciativa do Centro de Arte e Pesquisa People’s Palace Projects (radicado em Londres), quer, também, proporcionar um espaço para diálogo e troca de experiências entre os países através desta identidade cinematográfica.

A mostra acontece em um momento em que o pequeno e populoso país caribenho se encontra mergulhado em uma crise política que reverbera na sociedade. Com curadoria dos haitianos residentes no Brasil Richemond Dacilien e Ismane Desrosiers, esta retrospectiva busca não apenas entreter, mas também provocar uma reflexão sobre o Haiti e sua diáspora, particularmente, sobre os 161 mil haitianos que atualmente residem no Brasil. Os filmes selecionados são “Freda”, “Barikad”, “A Batida Não Para”, “Terremoto”, “Cousine” e “Chache Lavi” (foto).

Sobre o momento por que passa o Haiti, o pesquisador, educador e cineasta brasileiro Clementino Júnior está na mostra com o filme “Chache Lavi”, em que faz um relato preciso sobre a situação atual.

O evento é um desdobramento do Mideq (https://www.mideq.org/pt-br/), um projeto de pesquisa internacional, em que curadores trabalham como pesquisadores seniores sobre migração entre os países do hemisfério sul que estuda seis rotas migratórias, entre elas, Haiti e Brasil.

Na programação, quatro dos seis filmes (“Freda”, “Barikad”, “Terremoto” e “Chache Lavi”) revisitam o conturbado passado do país, o terremoto de 2010 que matou 300 mil haitianos e trouxe milhares ao Brasil, mas também projetam a possibilidade de um futuro esperançoso e a presente dúvida sobre imigrar ou resistir para sobreviver no Haiti.

A programação completa pode ser conferida em https://peoplespalaceprojects.org.uk/pt/projects/1a-mostra-de-cinema-haitiano-no-brasil.

1ª Mostra de Cinema Haitiano no Brasil

Data: 18 a 26 de maio

Local: Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro – Cinema I – Rua Primeiro de Março, 66 – Centro – Rio de Janeiro – (21) 3808-2020 – ccbbrio@bb.com.br

Entrada Gratuita

Ingressos: distribuídos na bilheteria física ou no site do CCBB a partir das 9h do dia da sessão

Mais informações: bb.com.br/cultura