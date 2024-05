Nova animação brasileira “Lupi e Baduki” estreia na Max e no Discovery Kids

“Lupi & Baduki”, nova animação brasileira, estreia em 17 de junho, na Max e no Discovery Kids. A série acompanha Lupi e Baduki ao lado de sua turma na Vila Figueira, conforme eles fazem descobertas, desvendam mistérios, criam invenções e desfrutam de muitos momentos juntos em uma flora nativamente brasileira.

Cada episódio mostra como conviver com a alteridade e diferenças. A curiosidade, coragem e empatia são elementos essenciais para a convivência da turma. A animação conta com 13 episódios, cada um com uma canção original.

Novos episódios de “Lupi & Baduki” vão ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h30. A animação é uma coprodução Warner Bros. Discovery e Flamma, com contribuição da Birdo e Elo Studios. Com criação e produção de Reynaldo Marchesini pela Flamma e supervisão de Marina Filipe por parte da WBD.