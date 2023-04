Astro de “Parasita” protagoniza “Broker”, novo filme de Hirokazu Koreeda

Por Maria do Rosário Caetano

A Palma de Ouro conquistada em Cannes, cinco anos atrás, por Hirokazu Koreeda – com o magnífico “Assunto de Família” – parece ter mesmo lançado o artista além das fronteiras do Japão. Tanto que ele realizou “A Verdade” na França, com Catherine Deneuve e Juliette Binoche, e – em seguida – “Broker – Uma Nova Chance” na badaladíssima Coreia do Sul. Com elenco, idioma e cenários 100% coreanos.

O vigésimo-sexto longa-metragem do grande cineasta japonês, protagonizado pelo astro de “Parasita”, Song Kang-ho, estreia em circuito brasileiro nessa quinta-feira, seis de abril. Mais uma vez, Koreeda aborda o tema que o projetou internacionalmente – famílias disfuncionais. Aquelas em que crianças ocupam papeis de imenso relevo.

“Broker – Uma Nova Chance” gira em torno de um recém-nascido (e conta ainda com um menino evadido de um orfanato). Eles circulam de Busan a Seul, as duas maiores cidades da próspera Coreia do Sul, numa van de tinturaria comandada por dois “brokers” (corretores” ou “intermediários”), que negociam bebês com casais dispostos a “comprar” o filho que não puderam conceber por vias naturais.

O protagonista absoluto do filme é o “pai da família” pobre-e-invasora do oscarizado “Parasita”, o astro Song Kang-ho. Ele saiu de Cannes com a Palma de Ouro de melhor ator, ano passado. O filme de Koreeda não repetiu o feito de “Parasita” (detentor da láurea cannoise antes do Oscar), mas foi reconhecido pelo Ofício Católico Internacional de Cinema com o Prêmio Signis. Afinal, mesmo por linhas tortas, “Broker” valoriza instituição muito cara à Igreja – a família. O filme começa marcado pela desesperança, mas termina com um raio de sol a brilhar no firmamento cristão.

A jovem e lindíssima cantora coreana Lee Ji-eun (ou simplesmente IU) interpreta a desesperada mãe Moon, que sem poder criar seu bebê recém-nascido, sai pela noite chuvosa de Busan, decidida a deixá-lo na “caixa dos abandonados” (ou enjeitados) de uma igreja católica. Ela não percebe que duas detetives observam quem deposita crianças no local, pois investigam gangue suspeita de tráfico de crianças.

Uma dupla de “brokers” se apossará do bebê. Um deles, Haa Sang-hyyeon (Song Kang-ho), é dono de uma lavanderia e tem dívidas de jogo. Necessita, pois, de grana complementar para saldar seus compromissos. Ele conta com a cumplicidade de Dong-soo (Gang Dong-won), que faz trabalho voluntário na Igreja e tem como lhe arrumar facilidades (como apagar câmaras de segurança da instituição religiosa etc.). Até a mãe do recém-nascido acabará se juntando aos dois “brokers”, pois também não sabe o que fazer da vida. E eles a convencerão que a criança, se vendida a bom preço para uma família rica, terá vida infinitamente melhor que com ela, sem eira nem beira. E há o garoto fugido do orfanato, agregado a eles. Juntos, os cinco viverão a aventura social que Koreeda soube engendrar com a habilidade costumeira. Mas sem a maestria de “Assunto de Família”, “Pais e Filhos” e “Ninguém Pode Saber”.

Poucos cineastas contemporâneos sabem unir personagens marginais com tanta ternura e tamanha economia de recursos. E o que é melhor – sem chantagem sentimental.

Aos 60 anos, Hirokazu Koreeda vive sua plena maturidade artístico-cinematográfica. Além de imensa facilidade para conseguir produtores na França e na cada vez mais poderosa indústria coreana, que bancou integralmente “Broker”, ele assina, no Japão, a série “Makanai – Cozinhando para a Casa Maiko”, disponível na Netflix. Trata-se de obra refinada, sobre gueixas do mundo moderno, que aprendem a cozinhar e a servir. Isso num mundo em que as mulheres preferem, paradoxalmente, ser cada vez mais donas do próprio destino.

Broker – Uma Nova Chance

Coreia do Sul, 2h09 minutos, 2022

Direção, roteiro e montagem: Hirozaku Koreeda

Elenco: Song Kang-ho (o “corretor” de bebês), Lee Ji-eun (a jovem mãe), Gang Dong-won (o parceiro do “corretor”), Bae Doona e Lee Joo-young (as detetives), e Im Seung-soo (o garoto)

Fotografia: Hong Kyung Pyo

Trilha sonora: Jaeil Jung

Distribuição: Diamond/Galeria