Green60 Mobile Film Festival recebe filmes de até 60 segundos sobre meio ambiente, diversidade e sustentabilidade

São Paulo sediará mais uma edição do Green60 – Mobile Film Festival, festival de cinema que promove a exibição de obras audiovisuais sobre temáticas sociais, culturais e ambientais, inspiradas na Agenda 2030 da ONU.

Em sua 4ª edição, o festival visa estimular o acesso à produção audiovisual, permitindo que pessoas de diversas origens e habilidades compartilhem suas histórias, ideias e talentos com um público global, a fim de gerar impacto na forma como a mídia é consumida e como as histórias são contadas na sociedade contemporânea.

Os filmes selecionados serão exibidos ao ar livre em parque público da cidade de São Paulo, com previsão para o mês de junho. Além da exibição dos filmes em competição, haverá uma mostra de filmes não competitivos definidos pela curadoria.

A iniciativa é uma realização do Instituto São Paulo de Arte e Cultura e da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

O festival irá premiar as melhores obras em duas categorias: Mostra Competitiva I, de filmes de até 60 segundos, realizados com aparelhos móveis (celular ou tablet), de realizadores com 21 anos ou mais; e Mostra Competitiva II, de filmes de até 60 segundos, realizados com aparelhos móveis (celular ou tablet), de realizadores com até 20 anos.

Os filmes vencedores serão definidos por meio de votação popular no dia de sua exibição e, além de receber um certificado, as melhores obras serão premiadas em dinheiro, por categoria, no valor total de R$ 10 mil ao final do evento, com o objetivo de estimular a produção audiovisual de novos realizadores.

Para se inscrever e conhecer o regulamento, o interessado deve acessar o site www.green60.com.br. As inscrições são gratuitas e foram prorrogadas até o dia 28 de maio.