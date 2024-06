7ª Mostra de Cinema de Fama tem inscrições abertas para curtas-metragens

A cidade de Fama, na região de Alfenas, no Sul de Minas Gerais, se prepara para receber a 7ª edição da Mostra de Cinema de Fama, que acontecerá de 22 a 25 de agosto. Este ano, o evento trará a temática “Ancestralidades e Representatividade no Cinema Brasileiro”, destacando a importância da ancestralidade e espiritualidade dos povos afrodescendentes na construção da identidade brasileira.

Vai até 30 de junho as inscrições para os curtas-metragens que desejam ser exibidos na mostra. Cineastas de todo o Brasil são convidados a submeter seus trabalhos, contribuindo para a celebração e divulgação da diversidade cultural e artística do país. As inscrições podem ser realizadas por meio da plataforma Filmfreeway, no link https://filmfreeway.com/MostraFamadeCinema.

A 7ª edição da mostra mantém seu formato com exibições ao ar livre, oficinas e rodas de conversa. As categorias em destaque são: Mostra Fama (Nacional, com filmes de todo o Brasil), Mostra Mineira (cinema produzido em Minas Gerais), Mostra Animação (curtas e longas-metragens nacionais e internacionais de animação) e Mostra Conecta (obras de estados convidados, com uma perspectiva diversificada do cinema brasileiro, destacando produções do cinema negro).

Nesta edição, a Mostra Conecta terá uma sessão especial de filmes afromineiros intitulada “Filme de Bairro”, oferecendo um espaço dedicado à visibilidade das narrativas negras no audiovisual.

Os curtas-metragens serão exibidos em uma tela, na Praça da Matriz, perto do Lago de Furnas. Esta configuração proporcionará uma experiência única, permitindo aos espectadores apreciar a beleza natural da região, enquanto assistem às produções cinematográficas.

Além das exibições, a Mostra de Cinema de Fama também oferecerá atividades complementares como oficinas e discussões com cineastas e especialistas.