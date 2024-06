Prêmio de Exibição EMC 2024 recebe inscrições de séries e filmes mineiros

A Empresa Mineira de Comunicação (EMC) lançou edital que vai prestigiar o cinema mineiro. Séries e filmes de curta e longa-metragem podem ser inscritos para concorrer ao Prêmio de Exibição EMC 2024. Vão ser distribuídos R$ 690 mil em dinheiro, entre as 42 obras selecionadas. As vencedoras ganham, também, a exibição na Rede Minas e na plataforma de streaming EMCplay, que em breve mudará para Minasplay.

O edital tem o objetivo de democratizar e ampliar o acesso à cultura, potencializando a difusão da produção audiovisual independente. Nessa disputa, saem na frente as obras produzidas em Minas Gerais, feitas por realizadores mineiros ou aquelas que abordam temas relevantes relacionados ao estado. Qualidade, histórico e acessibilidade são alguns dos critérios que vão ser observados pela comissão julgadora, formada por profissionais da EMC.

Além da exibição na Rede Minas e na plataforma de streaming pública, as seis obras seriadas vencedoras do Prêmio de Exibição EMC 2024 faturam, cada uma delas, R$ 35 mil. Já os longas-metragens, serão escolhidos 12 filmes, que vão ser agraciados com R$ 30 mil cada um. Na disputa dos curtas serão premiadas 24 obras com o montante de R$ 5 mil cada. As inscrições vão até o dia 27 de agosto e o resultado será divulgado no dia 26 de setembro. O edital e o formulário podem ser acessados no por meio do link https://emc.mg.gov.br/ institucional/edital-premio- de-exibicao-emc-2024/.