Com Bruno Gagliasso, 6ª temporada de “Impuros” está em filmagem

Com direção de Tomas Portella, Rene Sampaio e Tatiana Fragoso, a sexta temporada da série nacional “Impuros” está em filmagem e chegará em breve na plataforma Disney+ e, dessa vez, com a participação especial do ator Bruno Gagliasso, que interpreta Playboy, um novo e violento líder do Comando que se torna um rival à altura de Evandro do Dendé.

O ator carioca se junta a nomes como Raphael Logam (Evandro), Lorena Comparato (Geise), Rui Ricardo Diaz (Morello), Karize Brum (Inês), João Vitor Silva (Afonso), Leandro Firmino (Gilmar), Sérgio Malheiros (Wilbert), Bruno Gissoni (Roberto Santos), entre outros.

Nesta temporada, após um atentado brutal contra sua família, Evandro inicia um plano implacável de vingança, determinado a derrubar seus antigos aliados, mesmo que isso coloque seu próprio império em risco. Enquanto isso, Morello se alia a Inês, Afonso e um grupo de ex-policiais que estabelecem uma autoridade paralela, com o objetivo de desbancar o tráfico nas comunidades cariocas. Mas com cada um movido pelos próprios interesses, os laços mais estreitos estão prestes a se romper.