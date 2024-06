Series Mania Institute e Embaixada da França no Brasil anunciam 2ª edição do workshop Serial Bridges Rio

A Embaixada da França no Brasil e o Series Mania Institute lançam a 2ª edição do Serial Bridges Rio. As inscrições estão abertas até 12 de julho, através do site https://seriesmania.com/institute/serial-bridges-rio, e o workshop será realizado no Rio de Janeiro, de 29 de setembro a 4 de outubro.

Serão selecionadas 8 duplas de produtores/showrunners brasileiros com um projeto de série para participar desse programa de treinamento intensivo. O Serial Bridges Rio fornecerá a esses 16 participantes as chaves para uma boa compreensão do mercado internacional de séries e, mais especificamente, conselhos práticos sobre como entender melhor o mercado europeu de coprodução, um verdadeiro elo entre a Europa e o Brasil. Esse workshop oferece aos profissionais de séries ferramentas para fortalecer suas habilidades dramatúrgicas e sua compreensão dos sistemas de financiamento internacionais.

Após a sessão final de pitching, uma dupla receberá um prêmio do Projeto Paradiso, que levará o projeto vencedor para o Series Mania Forum 2025, em Lille, na França.

O Serial Bridges Rio é organizado em parceria com a RioFilme, empresa pública vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, o Projeto Paradiso, o Festival do Rio, o SICAV, a FIRJAN e a Embaixada da França no Brasil.