ESPM promove debate sobre a produção de arte do filme “Ainda Estou Aqui”

A ESPM, escola referência em Marketing e Inovação voltada para negócios, promove, por meio do Trama Coletivo, o Laboratório de Direção de Arte do curso de Cinema e Audiovisual, o debate A Presença da Ausência: Produção de Arte em “Ainda Estou Aqui”, no dia 27 de fevereiro, às 16h, no campus Glória Villa-Aymoré, no Rio de Janeiro. O evento tem a participação da produtora de arte do longa, Paloma Buquer, e de suas assistentes Michele Carneiro e Renata Malachine, ex-aluna do curso. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através deste link.

Formada por profissionais de diferentes áreas — Paloma Buquer (historiadora), Michele Carneiro (designer) e Renata Malachine (bacharel em cinema) —, a equipe foi responsável por compor os cenários com mobiliário, decoração e objetos cênicos que recriam fielmente as épocas retratadas na narrativa. Predominantemente ambientada em 1971, a trama também inclui cenas em 1995 e 2016.

“As materialidades dos espaços cênicos desempenham um papel essencial na construção da narrativa e na conexão emocional do espectador com a obra, marcando, de forma simbólica e expressiva, a transição de um ambiente familiar feliz e acolhedor para uma atmosfera de temor e dor”, diz Tainá Xavier, professora de Direção de Arte do curso de Cinema e Audiovisual da ESPM, que irá mediar o debate.