Revista “Artéria” celebra 50 anos com documentário inédito que estreia no Curta!

Numa das mais frias noites de inverno em São Paulo, em 1975, surgia uma publicação que iria revolucionar a poesia, a arte e o design, transformando a vida de dezenas de colaboradores. O documentário inédito “Artéria: Poesia em Revista”, que revive essa história, estreia com exclusividade no canal Curta!. Com roteiro e direção de Bruna Callegari, o documentário — viabilizado pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) — traz imagens de arquivo e depoimentos inéditos de artistas que colaboraram e ainda produzem uma das mais influentes e disruptivas revistas do Brasil.

Arnaldo Antunes, Antonio Risério, Omar Khouri e Lenora de Barros são alguns dos nomes que contam suas aventuras, histórias e ideias com a “Artéria”, que trouxe trabalhos de Paulo Miranda, Décio Pignatari e os irmãos Haroldo e Augusto de Campos.

O documentário mostra como sua proposta vanguardista vai além da poesia visual e da diagramação. O próprio formato da “Artéria” era um convite à inovação, com a segunda edição trazendo os textos dentro de uma sacola, e a terceira, apenas uma caixa de fósforos. Até em fita cassete a revista já foi lançada.

Com inspiração nas revistas de poesia experimental, como a baiana “Código”, “Artéria” se transforma num ícone da poesia concreta brasileira. Além dos desafios técnicos, com serigrafias feitas em apartamento, o cenário de repressão criou um contexto ainda mais ousado para o lançamento da revista, um espaço simbólico de liberdade em tempos de chumbo.

A obra revela como a revista se tornou referência estética e objeto de colecionadores, em busca de exemplares históricos e marcantes. E mostra qual é o futuro da “Artéria”, que, 50 anos depois, segue com vigor, sendo publicada e trazendo ares renovados para a poesia, a arte e a cultura brasileira.

“Artéria: Poesia em Revista” é uma produção da Espaço Líquido. O documentário também pode ser visto no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br) um dia após a estreia na televisão. A estreia é no dia temático Quintas do Pensamento, 20 de fevereiro, às 22h20.