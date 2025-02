Lanterna Mágica divulga projetos selecionados para laboratório audiovisual de animação

O Lanterna Mágica – Festival Internacional de Animação divulgou a lista de selecionados para o Laboratório de Projetos (LAMP) do festival, que recebeu 232 inscritos de 19 países, entre curtas, longas, séries e projetos universitários. Idealizado por Camila Nunes e Wadih Elkadi, diretora artística e produtor executivo do Lanterna Mágica, respectivamente, o LAMP é uma das novidades do evento este ano, que chega a sua 7ª edição e acontece entre os dias 18 e 23 de março, em Goiânia.

Essa internacionalização também se reflete na diversidade de tutores do LAMP. São quatro profissionais, cada um de um país diferente: Laryssa Moreira Prado (Brasil), cofundadora do projeto Brazilian Animation e integrante do Movimento Mulher Anima; João Apolinário Mendes (Portugal), diretor do Olho Festival de Cinema de Animação e do Fórum de Animação; Paola Becco (Argentina), diretora e programadora do Festival Internacional de Animação em Stop Motion da Argentina; e Reinel Garcia (Cuba), diretor, distribuidor e consultor de projetos.

Além disso, o laboratório conta com parcerias de diferentes instituições, como o Brazilian Content, programa criado pela Brazil Independent Audiovisual (BRAVI); Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo (Spcine); Associação Brasileira de Empresas e Produtoras de Animação (Abranima); Proimágenes, da Colômbia; e Mujeres de la Indústria e Animación (MIA).

Entre os inscritos, 113 foram projetos de curtas-metragens, 59 séries, 41 longas e 19 projetos universitários. Destes, foram selecionados 13 trabalhos, que vão participar de uma experiência imersiva durante o Lanterna Mágica, com foco no desenvolvimento de narrativas e construção de networking.

Os profissionais contemplados irão receber consultorias especializadas e participarão do Lanterna Film Market, parte fundamental da programação do festival, que reúne profissionais do setor audiovisual para estudos de caso, palestras e debates, facilitando encontros entre produtoras, distribuidoras e animadores. Além disso, os selecionados terão a oportunidade de competir por prêmios por meio de um pitching aberto.

O Lanterna Mágica irá cobrir todos os custos de passagens aéreas e hospedagem para os participantes dos projetos selecionados para o LAMP.

Confira a lista dos selecionados:

CURTAS

1) Ladslau (Brasil – Goiás)

Uma lagartixa e um rato, melhores amigos, precisam entregar um pacote urgente em uma cidade infestada por um gato gigante e faminto que está determinado a destruir tudo em seu caminho.

Direção: Wendson Chaper

Produção: Wendson Chaper

2) Athena & I (Portugal)

Uma artista idosa que ficou cega transcende sua doença com a ajuda de um programa de IA, em uma emocionante exploração de arte, resiliência e colaboração entre humanos e tecnologia.

Direção: Céline Ufenast

Produção: Markus Duffner (Spamflix, Portugal), Sarah Schiesser (Lido Pictures, Switzerland)

3) Nesse Verão (Brasil – Bahia)

Apoena desejou a vida inteira saber nadar e, aos 55 anos, finalmente tomou coragem para dar o primeiro passo nessa direção.

Direção: Carolina Albuquerque

Produção: Carolina Albuquerque

4) Tiluchi (Colômbia – Medellín)

Tiluchi, um pássaro guerreiro, voa pelos Andes, perseguindo a culpa através de forças da natureza, para descobrir que o verdadeiro culpado está sob suas próprias asas.

Direção: David Andres Mesa

Produção: Guille Sainz, Daniel Velez, Xose Zapata

LONGAS

5) Hurin Pacha, La Segunda Vida (Peru)

Um cãozinho e seu adorado amigo, um nobre menino Inca, são separados por uma energia maligna. Ambos recorrem a um caminho desafiador para se reencontrarem.

Direção: Linda Linares

Produção: Leyla Villamonte

6) No Meio de Tudo (Brasil – Bahia)

O documentário animado “No meio de tudo” combina realidade e fantasia ao retratar o encontro com pessoas que vivem em casas totalmente isoladas dos ambientes urbanos, inspirando reflexões sobre solidão, pertencimento e natureza.

Direção: Luma Flôres

Produção: Flávia Santana

7) Roda da Fortuna (Brasil – Paraná)

Quando sua mãe adotiva desaparece deixando um anel com poderes sobrenaturais, uma jovem negra órfã sai em sua busca enquanto é perseguida por uma organização eugenista que deseja a joia preciosa.

Direção: Nataly Maria

Produção: Nataly Maria

SÉRIES

8) Curso de Exorcismo para Leigos e Paranormais (Brasil – Goiás)

A medrosa Vanessa e seus amigos Luís e Tatu fazem o Curso de Exorcismo onde aprendem a enfrentar fantasmas, monstros e bruxas enquanto lidam com seus medos e estudam para as provas da escola.

Direção: Duda Neres

Produção: Duda Neres

9) Oncinhas do Pantanal (Brasil – São Paulo, SP)

No coração do Pantanal, três filhotes de onça exploram o Rio Aguapé enquanto descobrem a biodiversidade local. Entre brincadeiras e aventuras, ajudam outros animais e aprendem sobre o equilíbrio da natureza.

Direção: Georgia Noel Wolinski

Produção: Georgia Noel Wolinski

10) O Fantástico Laboratório da Vovó Naná (Brasil – São Paulo)

O Fabuloso Laboratório da Vovó Naná é uma série pré-escolar que apresenta com criatividade o universo das ciências da natureza para crianças de todas as idades.

Direção: Radhi Meron

Produção: Recy Cassaroto (Oz Filmes)

PROJETOS UNIVERSITÁRIOS

11) Condão (Brasil – Goiás)

Em uma festa junina de bairro, a fada madrinha Lorraine busca encontrar o par perfeito para a jovem Gisele, o problema é que ela está apaixonada e não tem interesse em nenhum dos pretendentes. Agora, Gisele precisa se desvencilhar dos garotos escolhidos por Lorraine e correr atrás de sua verdadeira paixão: uma garota chamada Nina.

Direção: Artur Borges e Debora Lima

Produção: Artur Borges e Debora Lima

12) Feira dos Importados (Brasil – Minas Gerais)

Em um mercado caótico, quatro feirantes estressados só querem voltar para casa, mas acabam presos em um debate político, enquanto tentam desesperadamente vender suas mercadorias.

Direção: Victória Correa

Produção: Jéssica Bragança

13) Boticário de Poções da Cuca (Brasil – Santa Catarina)

Três adolescentes vivem e trabalham juntos, explorando seu bairro-floresta e os personagens fantásticos que ali vivem. Ao mesmo tempo que descobrem como lidar com o ambiente que muda ao seu redor a cada dia.

Direção: Sophia Bahia

Produção: Thaysi Monteiro