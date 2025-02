“A Mulher ao Lado”, estreia de Bárbara Paz na direção de longa de ficção, inicia filmagens

Foto: Alejandro Claveaux, Bárbara Paz e Maria Casadevall © André Faccioli

Já pensou em acordar e descobrir que sua vizinha abriu uma janela de frente para a sua sala? Essa é a premissa de “A Mulher ao Lado”, novo filme da Moovie em coprodução com a Star Original Productions. As filmagens começaram em 3 de fevereiro, prometendo uma trama envolvente que explora os limites da privacidade e os dilemas éticos da convivência. Inspirado no longa argentino “O Homem ao Lado”, a obra está sendo filmada em São Paulo e conta com direção de Bárbara Paz, que é também uma das protagonistas, em codireção com André Faccioli.

“A Mulher Ao Lado” marca a volta aos cinemas de Maria Casadevall, no papel título. Celebrando nova fase da carreira, ela retorna às telonas para viver Vicky, ao lado de Ana (Bárbara Paz) e Leonardo (Alejandro Claveaux). Completam o elenco Debora Duboc, Pedro Botine, Guida Vianna, Genezio de Barros, Pathy Dejesus, Roderick Himeros, Camila Motta, Gabrielle Joie, Nizo Neto, Thereza Falcão, Theodoro Cochrane, Andrea Mattar, Thomas Basso e Ligia Yamaguti.

O enredo acompanha Leonardo (Alejandro Claveaux), um designer de objetos reconhecido mundialmente. Culto e refinado, ele vive com sua esposa (Bárbara Paz) e filho (Pedro Botine) em uma casa magnífica, ícone da arquitetura modernista brutalista brasileira, com traços que exalam força e beleza. No entanto, sua rotina cuidadosamente estruturada é subitamente abalada quando Victoria (Maria Casadevall), sua vizinha, abre uma janela voltada para sua casa.

Com um estilo de vida livre, independente e marcado por um humor incomum, Victoria desperta em Leonardo uma inquietação profunda, ao mesmo tempo em que cativa a audiência com sua presença. Ao romper as barreiras invisíveis que os separam, “A Mulher Ao Lado” traz uma reflexão sensível sobre como lidamos com nossos medos, afetos e as conexões que construímos com aqueles que nos cercam.

A ideia original é de Mariano Cohn e Gastón Duprat, vencedores do Goya de Melhor Filme Ibero-americano por “O Cidadão Ilustre”, com roteiro de Andrés Duprat. A produção é de Eduardo Rosemback e Guilherme Valentini, da Moovie. Já a direção de fotografia é também de André Faccioli em parceria com Ulisses Malta e a direção e arte fica por conta de Cassio Amarante.