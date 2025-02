“Motel Destino” e “Ainda Estou Aqui” seguem liderando indicações para o Platino 2025

“Motel Destino” (foto), com cinco indicações, e “Ainda Estou Aqui”, com três, lideram a corrida pelo prêmio de Melhor Filme Ibero-americano entre os brasileiros. Na categoria de Séries, o destaque é “Senna”, com cinco indicações. Um total de 176 produções dos países ibero-americanos foram selecionadas para esta lista que precede os finalistas. A grande noite de gala será no domingo, dia 27 de abril, no Palácio Ifema, em Madri, com transmissão do Canal Brasil.

“Motel Destino” segue na disputa para Melhor Filme, Melhor Direção (Karin Aïnouz), Melhor Atriz (Nataly Rocha), Melhor Ator (Fábio Assunção) e Melhor Direção de Arte (Marcos Pedroso). “Ainda Estou Aqui” se mantém nas categorias Melhor Filme, Melhor Diretor (Walter Salles) e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

Confira a lista completa dos brasileiros que seguem na disputa:

Melhor Filme Ibero-Americano: Motel Destino e Ainda Estou Aqui

Melhor Comédia: O Auto da Compadecida 2 e O Clube das Mulheres de Negócios

Melhor Animação: Arca de Noé, As Aventuras de Tracajaré e Bizarros Peixes das Fossas Abissais

Melhor Documentário: Fausto Fawcett na Cabeça e Othelo, o Grande

Melhor Filme de Estreia: Levante e Malu

Prêmio de Educação em Valores: Arca de Noé

Melhor Direção: Karin Aïnouz e Walter Salles

Melhor Interpretação Masculina: Fábio Assunção (Motel Destino)

Melhor Interpretação Feminina: Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui) e Nataly Rocha (Motel Destino)

Melhor Ator Coadjuvante: Augusto Madeira (Ninguém Sai Vivo Daqui)

Melhor Atriz Coadjuvante: Carol Duarte (Malu)

Melhor Trilha Original: João Falcão e Ricco Viana (O Auto da Compadecida 2)

Melhor Roteiro: Pedro Freire (Malu)

Melhor Direção de Arte: Marcos Pedroso (Motel Destino)

Melhor Fotografia: Gustavo Habda, ABC (O Auto da Compadecida 2)

Melhor Edição de Som: Guilherme Algarve, João Jabace e Luis Rodrigues (O Auto da Compadecida 2)

Melhor Minissérie: Cidade de Deus: a Luta Não Para e Senna

Melhor Interpretação Masculina em Minissérie: Alexandre Rodrigues (Cidade de Deus: a Luta Não Para) e Gabriel Leone (Senna)

Melhor Interpretação Femina em Minissérie: Andreia Horta (Cidade de Deus: a Luta Não Para) e Alice Wegmann (Rensga Hits!)

Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie: Dhonata Augusto (Dom -T3), Bruno Gagliasso (Os Quatro da Candelária) e Hugo Bonemer (Senna)

Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie: Deborah Secco (Rensga Hits!) e Pâmela Tomé (Senna)

Melhor Criador de Minissérie: Breno Silveira (Dom-T3), Vicente Amorim, Fernando Coimbra, Luiz Bolognesi e Patricia Andrade (Senna)