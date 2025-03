Têm Dendê Produções promove mostra gratuita em cidades do Nordeste

A Têm Dendê Produções, empresa baiana do audiovisual independente, desembarca em três cidades nordestinas, neste mês, com a mostra Cinema e Memórias, que reúne episódios da série “Memórias do Brasil”, e oficinas. As atividades acontecem nos centros culturais do Banco do Nordeste (11 e 12/03), em Sousa, na Paraíba (14 e 15/03), em Juazeiro do Norte, e (20 e 21/03), em Fortaleza, no Ceará.

O público interessado em assistir aos filmes pode retirar os ingressos gratuitamente no local. Já os interessados em participar das oficinas precisam se inscrever previamente nos links da Oficina Roteiro e Memória com Daniel Arcades, https://forms.gle/svm5vQ6db11iYt528, Oficina Teatro e Memória com Traquejo Companhia de Espetáculos, https://forms.gle/trAbgnVDCXE9aLP9A, e Oficina de Ciranda: Roda, Canto e Movimento com Danilton da Silva e Martina Silva, https://forms.gle/Z6tKhysavmgZpvxZ7.

Cinema e Memórias tem como ponto de partida o olhar de personalidades da cultura brasileira e suas trajetórias. O projeto mergulha em trajetórias que se confundem com a própria história do país. Entre os nomes, a cirandeira Lia de Itamaracá, o escultor e artesão Severino Vitalino, o diretor de teatro Zé Celso Martinez (foto), o cartunista Nildão, o compositor e cantor Gerônimo e a bailarina Lia Robatto. Serão exibidos filmes de 45 minutos, seguidos de oficinas e bate-papos entre o público e o convidado de cada dia de exibição.

A estreia contou com os filmes em homenagem a Lia Robatto e Gerônimo. E com a oficina Roteiro e Memória, que propõe uma imersão no universo do documentário, explorando técnicas de escrita e estruturação narrativa. A ação foi conduzida por Daniel Arcades, escritor, ator, dramaturgo e diretor baiano, formado em Letras pela Universidade do Estado da Bahia e Mestre em Crítica Cultural pela mesma Universidade. Na quarta-feira (12), ganham destaque os filmes em homenagem a Severino Vitalino (14h), Nildão (15h) e Lia de Itamaracá (16h).

Na sexta-feira (14) o projeto segue para Juazeiro do Norte, no Ceará, com a primeira sessão às 16h, com o filme sobre Lia Robatto. Às 17h, ganha destaque o projeto sobre Severino Vitalino, seguido do de Lia de Itamaracá, às 18h. No sábado, a programação continua, às 16h, com o episódio sobre Gerônimo; 17h, com Nildão como protagonista; e às 18h um sobre Zé Celso Martinez. Marcando o encerramento da passagem pela cidade, acontece oficina Teatro e Memória, que explora a relação entre a prática teatral e os processos de lembrança, ressignificação e transmissão de experiências. Entre 19h e 20h, a condução será da Traquejo Companhia de Espetáculos, com os atores Cosmo Martins Barbosa e Danilton Soares da Silva.

Cinema e Memória chega a Fortaleza (CE) no dia 20 de março, com o primeiro filme às 14h, celebrando a trajetória de Gerônimo. Às 15h ganha destaque o episódio sobre Lia Robatto; às 16h, um sobre Severino Vitalino; e às 17h, a sessão que homenageia Zé Celso Martinez. A programação segue na sexta-feira (21), com episódios sobre Nildão (14h); Severino Vitalino (15h); e Lia de Itamaracá (16h). O encerramento será com a oficina Ciranda: Roda, Canto e Movimento, entre 17h e 18h, que resgata a tradicional dança popular brasileira, promovendo a integração do corpo, da música e da coletividade. Quem conduz a atividade é a atriz e bailarina Martina Silva, ao lado do ator-bailarino Danilton da Silva.