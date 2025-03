Cine Santa Tereza, em Belo Horizonte, exibe filmes com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro

O talento de mãe e filha ganha as telas do Cine Santa Tereza, em BH (MG), com a Mostra Duas Fernandas, que homenageia Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. A mostra, que inclui sessões de filmes como “Terra Estrangeira” e “Eles Não Usam Black-tie”, acontece de 19 a 30 de março, e os ingressos gratuitos podem ser retirados na plataforma Sympla ou na bilheteria do cinema antes das sessões, conforme disponibilidade.

Fernanda Montenegro, primeira brasileira indicada ao Oscar e ao Globo de Ouro de Melhor Atriz, recebe homenagem com a exibição de obras marcantes, como “O Outro Lado da Rua” (Marcos Bernstein, 2004), “Eles Não Usam Black-tie” (Leon Hirszman, 1981) e “Tudo Bem” (Arnaldo Jabor, 1978). Um dos destaques da programação é a sessão de “Redentor” (2004), filme dirigido por Cláudio Torres, que reuniu no elenco sua mãe, sua irmã e seu pai, Fernando Torres.

A seleção de filmes também reforça a versatilidade e o talento de Fernanda Torres, que conquistou o público de vários países durante a temporada de premiações internacionais de cinema. Da vencedora do Globo de Ouro, a mostra destaca o drama “Terra Estrangeira” (Daniela Thomas e Walter Salles, 1995) e as comédias “A Marvada Carne” (foto, André Klotzel, 1985) e “Saneamento Básico – O Filme” (Jorge Furtado, 2007).

A Mostra Duas Fernandas celebra o encontro de duas gerações de talento e reforça a importância dessas atrizes para o cinema brasileiro. Com uma curadoria que contempla diferentes fases das carreiras de mãe e filha, a mostra é uma grande oportunidade para o público conhecer ou revisitar grandes atuações e se aprofundar na filmografia de duas das mais importantes artistas do país.