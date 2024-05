Pródigo Filmes estreia série sobre o universo dos gamers na HBO

A série documental “Mundo Invisível dos Gamers” retrata a jornada de cinco jovens gamers que dividem sua atenção entre a vida pessoal, os desafios do dia a dia e as telas. A produção terá cinco episódios que serão lançados às terças-feiras, sendo o primeiro nesta terça, dia 7 de maio, às 19h, e o último no dia 4 de junho. Coproduzida pela Pródigo Filmes e Warner Bros. Discovery, com direção de Daniel Klajmic, a série acompanha a rotina de Cherrygumms (Nicolle Merhy), Nativa (Patrick Natividade), Paty Landim, Sher (Sher Machado) e Kami (Gabriel Bohm), conhecidos gamers e influencers que dividem um sonho em comum: viver no mundo dos games.

O primeiro episódio, intitulado “Não É Só um Joguinho”, retrata a vida e a intimidade desses jogadores e figuras influentes do eSports brasileiro. Paty Landim encontrou no mundo virtual um escape para viver diferentes realidades, enquanto lida com os traumas da perda do pai. Patrick Natividade, conhecido por suas notáveis habilidades no Free Fire, lida com a rotina agitada dos campeonatos. Cherrygumms abre sua vida íntima e sua rotina como CEO da Black Dragons. Sher é uma jovem trans nascida na periferia do Rio de Janeiro. Com a falta de diversidade online, ela precisou trabalhar para ser sua própria referência. Gabriel (Kami) é um jogador conhecido há tempos, mas apenas recentemente passou a abrir mais sobre sua vida pessoal e seus planos para o futuro.

Em “Origens”, o segundo episódio, os gamers compartilham sua relação com a família, o início da carreira e o momento em que viram que suas vidas não seriam mais as mesmas sem os jogos.

Já no terceiro episódio, “Um por Todos”, a série mostra como os jovens lidam com os novos desafios e como aproveitam os frutos de seus esforços e curtem suas vidas, seja no virtual, seja no mundo real. E o quarto episódio, “Jogos Mentais”, é um mergulho nos reflexos da fama: hates, exposição, cancelamento e saúde mental entram em pauta na vida dos jogadores.

“Futuro do Futuro” é o quinto e último episódio da série. Nele, estão em pauta os desafios profissionais, as inseguranças e os anseios pelo futuro.