Inscrições abertas para o Primeiro Plano 2024

O Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades está com inscrições abertas de filmes para a sua 23ª edição, que ocorrerá em novembro. Cineastas estreantes de Juiz de Fora e Zona da Mata, e de países da América do Sul, podem inscrever seus trabalhos até o dia 14 de junho, através do site primeiroplano.art.br.

O Primeiro Plano, reconhecido por dar a primeira oportunidade a novos realizadores, é dividido em duas mostras competitivas, além de trazer para as salas de cinema filmes inéditos do circuito brasileiro e sul-americano.

Também organiza uma semana temática, com debates e oficinas sobre produção audiovisual com profissionais renomados do mercado. Essa programação e as inscrições, serão divulgadas em breve.

A Mostra Competitiva Regional é voltada a cineastas residentes em Juiz de Fora, Zona da Mata ou Vertentes. E na Mostra Competitiva Mercocidades o público-alvo é formado por diretores estreantes de qualquer país da América do Sul.

Para ambas as categorias, os candidatos deverão preencher um formulário online, já disponível no site do evento, e indicar o link onde o filme está hospedado.

Poderão concorrer trabalhos finalizados a partir de janeiro de 2023, desde que não tenham como finalidade a divulgação de empresas e/ou instituições. A duração máxima da exibição, gravada em 35 mm ou digital, não poderá passar dos 25 minutos.

Uma curadoria selecionará os filmes que irão compor as mostras.

Todas as informações e o edital completo estão disponíveis no site primeiroplano.art.br.

Na Mostra Competitiva Regional, os filmes selecionados concorrerão a um prêmio de R$ 10 mil, o Incentivo Primeiro Plano. O vencedor ainda terá acesso a serviços de parceiros para a finalização de um novo curta, de até 20 minutos, que será exibido na edição 2025 do Primeiro Plano.

Também será escolhido o Melhor Filme pelo júri popular e o troféu Luzes da Cidade, com avaliações dos diretores participantes da Mostra Mercocidades, com prêmio de R$ 1.000.

Na mostra Mercocidades, os filmes concorrem aos prêmios regulares de um festival. Entre as categorias, estão direção, som, fotografia, montagem, atuação, trilha musical, direção de arte e melhor filme. A avaliação será feita por um júri especializado, além do júri popular, formado pelos espectadores.